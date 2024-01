Ledové sochy budou na Pustevnách i v roce 2024. Výstava začíná o víkendu

Bývalý prezident USA Donald Trump informoval evropské představitele, že v případě napadení by Evropa nemohla počítat s pomocí Spojených států. Ještě jako prezident to řekl v Davosu předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové. Upozornil na to server Politico.

