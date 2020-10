Další propadák krajských voleb. Proč neuspěla Zimolova Změna 2020?

"Jedním z důvodů bylo to, že existujeme krátkou dobu. Veřejnosti jsme se představili až v květnu a to bylo asi pozdě," uvedl Mrvka. Dodal, že další aspekt byl nižší mediální zájem o Změnu 2020. "Nikdo nás nezval do velkých debat, kde se můžete ukázat. Právě ty debaty často hodně výsledek ovlivňují," uvedl.

Dodal také, že Změna 2020 měla v porovnání s jinými stranami a hnutími nižší rozpočet na kampaň. Na veřejnosti proto neměla tolik billboardů jako konkurenti. "Měli jsme dětský rozpočet. Je to dáno tím, že jsme jako nový politický subjekt neměli prakticky žádné finance a museli jsme si je shánět," řekl bývalý starosta Jindřichova Hradce.

Někdejší jihočeský hejtman a bývalý místopředseda ČSSD Jiří Zimola opustil ČSSD letos po dvou dekádách členství, v posledních letech byl kritikem sociálnědemokratické politiky. Zimola byl od roku 2008 do roku 2017 jihočeským hejtmanem a dlouhá léta předsedou jihočeské sociální demokracie. Výrazný sociálnědemokratický politik v lednu na mandát rezignoval. O nově založeném hnutí prohlásil, že chce prosazovat skutečnou sociálně spravedlivou politiku, kterou ČSSD "hloupě opustila".

Podle Mrvky však Změna 2020 neúspěchem v krajských volbách nekončí. Formace, kde působí kromě Zimoly i několik bývalých členů jihočeské ČSSD, se chce připravit na další prověrku. "Volby do Poslanecké sněmovny v příštím roce pro nás asi nebudou, jelikož jsme spíš regionální subjekt. Rádi bychom se ale připravili na komunální volby," uzavřel Mrvka.