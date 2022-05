Fiala naznačil možnou restrukturalizaci ČEZ

Na informaci serveru Seznam Zprávy, že vláda oprášila plán na rozdělení ČEZ, aby získala kontrolu nad cenami energií, ve středu reagovaly akcie firmy na pražské burze osmiprocentním růstem.

"Nemohu popřít, že o restrukturalizaci ČEZ uvažujeme. Ale ještě to vyžaduje důkladnější analýzy. Ano, jde o jednu z možností, jak postupovat dál. Ale nechci a nemohu jít do podrobností," odpověděl Fiala na otázku, zda vláda uvažuje o tom vydělit z ČEZ část vlastněnou pouze státem. Premiér připomněl, že stát v ČEZ sice vlastní sedmdesátiprocentní podíl, ale s akciemi firmy se zároveň obchoduje na burze. "Hledáme to správné místo ČEZ z hlediska jeho budoucích úkolů," doplnil.

Obecně platí, že každý stát musí mít nějaké nástroje, aby zajistil kritickou infrastrukturu a aby lidem a firmám zabezpečil dostatek energie v kritické situaci, řekl Fiala k důvodům úvah o rozdělení ČEZ. "Těch možností je víc - kritickou infrastrukturu může stát vlastnit, může vlastnit obchodníka s energiemi nebo jeho část nebo může mít takovou legislativu, která umožní do tržního prostředí v kritické situaci zasáhnout," podotkl. Ceny energií včetně elektřiny v posledních měsících výrazně rostou, třeba v dubnu elektřina pro spotřebitele podle Českého statistického úřadu meziročně zdražila o víc než 30 procent.

O rozdělení nebo transformaci ČEZ uvažovala také předchozí vláda Andreje Babiše (ANO). Důvodem tehdy bylo, aby čistě státní firma mohla jednodušeji stavět nové jaderné bloky. Taková změna by ale mohla být nevýhodná pro minoritní akcionáře.

Stát svůj většinový podíl v ČEZ drží přes ministerstvo financí. Čistý zisk skupiny ČEZ v letošním prvním čtvrtletí vzrostl meziročně o 218 procent na 26,7 miliardy korun, oznámila firma minulý týden. Analytici oslovení ČTK pak uvedli, že státu nic nebrání využít zisk ČEZ k pomoci lidem s cenami energií.