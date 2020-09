MPSV má mít na výdaje 702 miliard. Zvýšení přídavků na děti zůstává nejisté

Dohodly se na tom dnes ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a práce Jana Maláčová (ČSSD). Ta ale žádá ještě 4,5 miliardy korun na zvýšení přídavků na děti. O plánu budou ministryně ještě jednat.

Maláčová chtěla původně pro sociální služby zhruba tři miliardy navíc na desetiprocentní růst výdělků a na investice. Se Schillerovou se dnes dohodly na částce 1,7 miliardy. Z toho půl miliardy posílí původní půlmiliardu na investice a 1,2 miliardy poputuje do navýšení výdělků. Dalších 200 milionů navíc by mělo být na dotace na sociální pracovníky či na podporu rodin. O 1,7 miliardy víc by mělo být na podporu zaměstnávání. Tyto peníze se ale využijí z letošních neutracených výdajů.

Máme dohodu 🤝 s MF na rozpočtu 2021, za chvíli ve 13.45 budeme informovat na společném brífinku v Letenské‼️ — Jana Maláčová (@JMalacova) September 24, 2020

"Je to velmi slušný kompromis," zhodnotila Maláčová. S žádostí o peníze na zvýšení přídavků na děti zatím neuspěla. O plánu budou obě ministryně ještě jednat. Ministerstvo práce připraví konkrétní návrh.

Šéfky resortů financí a práce spolu o rozpočtu na příští rok vyjednávaly dvakrát. Před dvěma dny se nedohodly. "Podstatné je, že jsme si dokázaly naslouchat. Byť nadvakrát, ale je to největší rozpočtová kapitola. Nevidím to jako nijak problémové," řekla Schillerová.

Podle ní by se peníze na růst výdělků v sociálních službách mohly vzít z ušetřených výdajů po zmrazení platů ústavních činitelů. "To bude hned miliarda," uvedla ministryně financí.

Většinu výdajů ministerstva práce tvoří takzvané mandatorní výdaje. Ty nařizuje zákon, stát je musí vyplatit. Patří k nim třeba důchody. Penze se v průměru od ledna zvednou podle zákonných pravidel o 5,8 procenta. Maláčová dnes řekla, že na to bude potřeba asi 30 miliard korun navíc. Výdaje na penze z rozpočtu resortu práce by tak mohly příští rok překročit 520 miliard.

Ministryně neupřesnily, jaké by mělo mít ministerstvo příští rok příjmy. Letos měly původně činit 577,6 miliardy, kvůli koronavirové krizi se ale snížily zhruba na 530 miliard. Na sociálních odvodech by se mělo podle upraveného státního rozpočtu vybrat o 48 miliard méně, než se počítalo. Ze zářijové prezentace ministerstva financí vyplývá, že vybraná suma na sociálním pojištění by měla být příští rok nejspíš nižší než loni před před krizí. Podle loňského rozpočtu příjem z pojistného činil 541,4 miliardy.

Na letošní výdaje mělo ministerstvo práce mít nejdřív 686,8 miliardy, kvůli epidemii se částka ale zvedla zhruba o 7,7 miliardy korun. Víc peněz putuje do nemocenské či ošetřovného. Stát platí také příspěvky na mzdy z programu Antivirus.