Ne roušky, ale potraviny. ANO, SPD a komunisté oficiálně ničí svobodu a kapitalismus

Za poslední rok, kdy Česko a celý svět bojuje s pandemií koronaviru, jsme byli svědky řady přešlapů. Kritizovaný byl postup vlády, která v otázce prevence a zavádění opatření zaspala. Zasílání roušek seniorům v obálce byl výsměch a jednorázový příspěvek pro seniory, tedy pro skupinu lidí, kterých se po finanční stránce dotkla koronavirová situace nejméně, také vyvolal vášnivé debaty.

Sněmovna ale nyní ukázala, že může vládě zdatně sekundovat. Z jejího nitra totiž dnes vylezlo nařízení, které občanům slibuje, že budou mít výměnou za více peněz menší výběr zboží v obchodech. Nechvalně známé kvóty na potraviny dostaly zelenou. A podstatné je uvědomit si od koho.

Kdo neviděl, měl by se podívat. Výsledek hlasování (ZDE) poměrně jasně ukazuje, kdo je nakloněn tuzemským agrobaronům, z nichž ten největší aktuálně předsedá vládě. Pochopitelně jde o hnutí ANO, komunistickou stranu, SPD a ČSSD. Tyto strany kvóty schválily.

Problémů s kvótami je přitom hned několik. Ačkoliv jejich zastánci tvrdí, že chtějí podpořit tuzemské zemědělce, seberou českým zákazníkům možnost vybrat si, jestli tak opravdu chtějí učinit. Jednoduše je přinutí vybírat si tak, jak stát rozhodne.

Nelze přitom tvrdit, že co je české, je lepší než z dovozu. Každý má právo na to si sám vybrat, co si koupí, a zatímco jedni tlačí na cenu a upřednostňují levné zahraniční výrobky, jiní si důležitost českých zemědělců a potravinářů uvědomují a podporují je sami.

S nařízením, co se může a nesmí prodávat, navíc Česko má své zkušenosti z minulého režimu. Tímto rozhodnutím jsme tak světu dali najevo, že jsme se od minulosti očividně dosud neodpoutali. Alespoň ne do doby, dokud budeme u voleb preferovat strany s podobnými záměry.

Kritici kvót také upozorňují, že nepůjde jen o menší výběr, ale i o to, že některé potraviny se mohou stát hůře dostupnými. Česko sice řadu produktů samo produkuje, ale ne v takovém množství, aby vykrylo celou poptávku. Stanou se tedy za pár let například jahody pochoutkou pouze pro bohaté? Nebo víno čistě podpultovým zbožím? Pokud tedy vůbec přežije, což podle Vinařské unie není vůbec jisté.

Řada expertů také varuje, že zavedení kvót vytáhne z kapes občanů další peníze. K tomu ale nemusí dojít jen ve formě zdražení potravin. Unijním státům se kvóty nelíbí už teď, jen škoda, že se obrátily zrovna na předsedu sněmovního zemědělského výboru Jaroslava Faltýnka. Mohly si vybrat kompetentní osobu, která by jim i odpověděla.

Na problematiku kvót už dříve upozornila i Evropská komise a je více než jasné, že Unie bude zkoumat možnou diskriminaci. Pokud se prokáže, kdo zaplatí případné sankce? Jistěže daňoví poplatníci. Za rozhodnutí Babišových posluhovačů a stran nakloněným k dezinformacím zkrátka a dobře ponesou následky obyčejní lidé, kterým bude stát mluvit do toho, jaký si mohou koupit párek.

Ne. Roušky nejsou útokem na svobodu. Ani testování, ani očkování. Jde o procesy, které by měl chtít dodržovat každý z nás proto, aby chránil život svůj i ostatních. Útokem na svobodu je rozhodnutí strany, kterou založil majitel největšího potravinového holdingu, strany, která má s omezováním lidé své bohaté zkušenosti, a strany, která si ani není schopna ověřit pravost na facebooku sdílených tvrzení. ČSSD pak už svými pěti hlasy jen potvrdila, komu skutečně slouží.