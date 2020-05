Neschopnost pravomocemi neodstraníte, vláda zaspala, říká pro EZ lidovec Zdechovský

Vládu opravdu nešetří. Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský podrobil kabinet Andreje Babiše za počínání během koronavirové pandemie tvrdé kritice. Připomněl i podle něj nesmyslné prodlužování nouzového stavu který v neděli 17. května skončil. „Opravdu si myslím, že prodlužování nouzového stavu bylo způsobem, jak si tu někdo mastil kapsu. Bez výběrových řízení a za podivných okolností se zde rozdávají státní zakázky za miliardy,“ říká rozhořčeně v rozhovoru pro EuroZprávy.cz místopředseda KDU-ČSL.

Člen kontrolního rozpočtového výboru Evropského parlamentu a koordinátor Evropské lidové strany (EPP) naznačil, že mu vadí, jak stát vypnul ekonomiku v celé zemi. „Proč má být v okresech s nulovou nákazou vše uzavřené? Zbytečně se vstupovalo do života lidí tam, kde to nebylo potřeba,“ je přesvědčený bývalý mediální analytik, který rovněž poukazuje na nákupy ochranných zdravotnických potřeb. „Nikdy bych nedovoloval nakupovat pro stát zdravotnické potřeby přes různé zvláštní firmy a zamezil tak předraženým nákupům. Prostě během krize ani nikdy jindy se nekrade,“ čílí se politik, jehož Server Info.cz zařadil mezi 50 nejvlivnějších Čechů v Bruselu.

Místopředseda Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Zdechovský také upozorňuje, že vláda během krize jednala podle toho, aby nebyly ohroženy její předvolební preference nebo se nějakou tvrdou restrikcí nesnížily. „Stačí jedna petice nebo třeba 100 e-mailů a stát otevře psí kadeřnictví. Ale jak říkal jeden můj kamarád, který žije delší dobu v USA, je potřeba si tím projít, aby si lidé začali vážit normálních politiků. Protože to, co dnes předvádí vláda, mi prostě normální nepřijde. A věřím, že do voleb to dojde více a více lidem,“ přeje si otec čtyř dětí a poukazuje na Slovensko, kde ještě dva měsíce před volbami by si nikdo neopovážil predikovat, že voliči z trůnu smetou vládní SMER. „A všichni víme, že vyhrálo Hnutí OĽaNO . Podle mě vše bude o emocích. A proto není potřeba teď stahovat kalhoty. Volby jsou ještě daleko.“

Básník a spisovatel se v rozhovoru pro EuroZprávy.cz i pozastavil nad osudem tří pražských komunálních politiků včetně s primátorem Zdeňkem Hřibem, kteří kvůli protiruským aktivitám musejí mít policejní ochranu, a stát ani nikdo z nejvyšších ústavních činitelů jako prezident Miloš Zeman či premiér Andrej Babiš se jich nezastal. „Na této kauze se jen potvrzuje, že Zeman ani Babiš nehájí české zájmy. Přátelství s Rusy a Číňany je pro ně důležitější, než vlastní občané. Zeman si navíc plete prudce jedovatý ricin s ricinovým olejem, což je na jednu stranu směšné, pokud by to nemyslel vážně,“ kroutí Tomáš Zdechovský hlavou. V celé kauze muži, který se věnuje heraldické a vexilologické činnosti, vadí role komunistů, které označuje za kolaboranty. „A teď podobné chování můžeme vidět i u SPD a Trikolóry. To nejsou žádní vlastenci, ale obyčejní kolaboranti.“

Zdechovský se pustil do prezidenta Miloše Zemana i s veřejným vystupováním směrem k občanům během koronavirové pandemie, během níž měl jen dva televizní projevy k národu. „Pan prezident je bohužel natolik fyzicky nemocný, že to výrazně ovlivňuje výkon jeho funkce. Osobně si říkám, zda mu to vůbec za to stojí. Podle mě jeho role přestává být důstojná,“ dává najevo svůj názor poslanec Evropského parlamentu.

RUSKO BY V OBLASTI ŠPIONÁŽE ROZHODNĚ NEPODCEŇOVAL

Pane europoslanče Zdechovský, než se dostaneme k hodnocení, jak vláda zvládla koronavirovou krizi, musím zmínit událost, která rezonuje zemí. Tři komunální politici , primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a starosta Řeporyj Pavel Novotný, musejí mít kvůli výhrůžkám ze zahraničí policejní ochranu za protiruské aktivity. Prezident Miloš Zeman ani premiér Andrej Babiš se jich nedokázali zastat, ačkoli se objevila informace o údajném agentovi s ricinem a jmenovaným tak hrozilo vysoké nebezpečí. Podporu jim nakonec musel vyhlásit až generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, když nejvyšší ústavní činitelé oněměli. O čem to svědčí a dá se mluvit o ostudě?

Výhrůžky smrtí demokratickým politikům jsou naprosto nepřijatelné. Tady se jen potvrzuje to, co většina z nás víme. Ani Zeman, ani Babiš nehájí české zájmy. Každý premiér a prezident v Evropské unii by podobné vměšování Ruska razantně odmítli, ale to se u nich nikdy nestane. Přátelství s Rusy a Číňany je pro ně důležitější než vlastní občané. Zeman si navíc plete prudce jedovatý ricin s ricinovým olejem, což je na jednu stranu směšné, pokud by to nemyslel vážně. Důležité je si povšimnout i role komunistů, kteří si myslí, že jsme zapomněli na to, jak chtěli dát pohraničí sudetským dělníkům, a pak ochotně dávali tipy sovětským důstojníkům na lidi, které odvlekli do koncentračních táborů na Sibiř a tam je zabili. Prostě kolaboranti. A teď podobné chování můžeme vidět i u SPD a Trikolóry. To nejsou žádní vlastenci, ale obyčejní kolaboranti.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář vyzval v otevřeném dopise předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby se zasadila o to, že Evropa odsoudí ruské útoky na členské státy unie. Rusko podle něj vede proti unii hybridní válku. Znamená to, že i jiné evropské státy vyznávají chladný postoj k Rusku, když český komunální politik musí napsat otevřený dopis?

Chápal jsem to jako formu reakce. Je pod obrovským tlakem. Nebudu to kritizovat, spíše se to snažím pochopit. Myslí si, že v tom zůstal sám, protože se mu nedostalo podpory ze strany českých vládních politiků, tedy s výjimkou ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. Ale může si být jistý, že i u lidovců měl a vždy bude mít zastání.

Neberte to, prosím, zle, ale před lednovou lidoveckou volbou na předsedu, kdy jste se ucházel o křeslo stranického šéfa, jste prohlásil, že se vliv Ruska přeceňuje. Stále, i přes zmíněné osudy komunálních politiků, trváte na svém?

Rusko není žádný ekonomický tygr. Současná koronavirová krize ukazuje rozdíl mezi ruskou propagandou a skutečností. V nemocnicích tam neteče teplá voda, většina nemocnic východně od Moskvy připomíná předválečné nemocnice v Československu. A to je to, o čem jsem hovořil. Nicméně snaha Moskvy být pořád světovým hráčem, tu stále je. V oblasti špionáže a snahy ovlivňovat demokracii bych ji rozhodně nepodceňoval. Na to peníze má, zatímco řada jeho občanů žije v naprosté chudobě.

VLÁDA ZBYTEČNĚ VSTUPOVALA LIDEM DO ŽIVOTA

Pojďme se nyní tedy přesunout k čistě domácím záležitostem. Jak jste jako místopředseda KDU-ČSL spokojen s počínáním vlády při řešení koronavirové krize a co jí jako lidovci nejvíce máte za zlé?

Osobně bych jí nejvíce vyčetl to, jak naprosto zaspala. Začátkem března jsme je s Josefem Středulou (předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, ČMKOS – pozn.red.) a dalšími lidmi upozorňovali na ekonomické následky a nabízeli některá řešení. Vláda to odmítla, aby přišla za 14 dní s našimi návrhy jako se svou vlastní iniciativou. Největší problém začnou mít důchodci, samoživitelé a sociálně slabí jedinci. Těch se tato krize dotkne velmi intenzivně. Bohužel ale na to není tato vláda připravená. Mrzí mě, že v tomto nespolupracuje s opozicí.

Kdybyste byl premiérem, jaké odlišné kroky od kabinetu byste zvolil

Preferoval bych české firmy a rozhodně bych co nejdříve šel cestou chytré karantény jako v Koreji nebo na Tchaj-wanu. To by výrazně mohlo pomoci nejen ekonomice, ale i lidem s návratem do běžného života. Proč má být v okresech s nulovou nákazou vše uzavřené? Posílal jsem některým ministrům přeložené materiály z těchto asijských zemí. Bohužel je nikdo nereflektoval. Zbytečně se vstupovalo do života lidí tam, kde to nebylo potřeba. A to bych osobně určitě změnil. Také bych nedovoloval nakupovat pro stát zdravotnické potřeby přes různé zvláštní firmy a zamezil tak předraženým nákupům. Prostě během krize ani nikdy jindy se nekrade.

Mnohé zarazilo, že původně ministryně financí Alena Schillerová říkala, že EET nejde odložit, ale když se na různých diskuzních fórech ozývaly velké protesty, pan premiér změnil názor a vše posunul. Mnozí jej kritizují za to, že rozhodnutí dělá podle toho, jak se pohybují preference Hnutí ANO. Lze takto vůbec dělat politiku?

Jak vidíte, tak ANO. Stačí jedna petice nebo třeba 100 e-mailů a stát otevře psí kadeřnictví. Ale jak říkal jeden můj kamarád, který žije delší dobu v USA. Je potřeba si tím projít, aby si lidé začali vážit normálních politiků. Protože to, co dnes předvádí vláda, mi prostě normální nepřijde. A věřím, že do voleb to dojde více a více lidem.

Zdá se ale, že mu tento styl vychází, v předvolebních průzkumech Hnutí ANO drtivě vede. Předseda ODS Petr Fiala přesto stále věří, že zvítězí. Je vůbec možné, aby někdo Babiše v příštích parlamentních volbách porazil?

Osobně výzkumy mínění nepřeceňuji, ani nepodceňuji. Skutečně důležité jsou pro mě ale až konečné výsledky. Koukněte se na Slovensko. Ještě dva měsíce před volbami Hnutí OĽaNO mělo 7 procent a SMER přes 20. Výsledky voleb všichni známe. Podle mě vše bude o emocích. A proto není potřeba teď stahovat kalhoty. Volby jsou ještě daleko.

NA PRODLUŽOVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU MOHL PRÝ NĚKDO VYDĚLÁVAT

Co říkáte debatě o schválení zákona, který by posílil pravomoci ministerstva zdravotnictví?

Přijde mně naprosto nesmyslné posilovat pravomoci ministerstva zdravotnictví. To odůvodnění je naprosto směšné. Bohužel ministerstvo zdravotnictví je spíše jedno z těch, kterému v průběhu koronavirové krize lidé věří nejméně. Už v současné době má zákonných pravomocí hodně. Když se ale díváme na jejich užití, tak vidíme, že větší pravomocí neschopnost lidí nikdy neodstraníte.

Neustálé prodlužování nouzového stavu, který v neděli 17. května před půlnocí skončil, mnozí nechápali, jak byste vysvětlil obyčejnému občanovi, proč tak vláda neustále činila, když statistická situace ohledně nakažených se neustále lepší? Nejde o jakési zneužívání tohoto stavu ze strany vlády?

Přes měsíc tu máme reprodukční číslo R pod číslem jedna, což znamená, že počet nakažených klesá a vir ustupuje. Opravdu si myslím, že prodlužování nouzového stavu bylo způsobem, jak si tu někdo mastil kapsu. Bez výběrových řízení a za podivných okolností se zde rozdávají státní zakázky za miliardy. Kdykoliv by se situace zhoršila, dá se přeci tento stav znovu vyhlásit. Ale za současné situace mně to přišlo naprosto nesmyslné.

Jak byste hodnotil vystupování prezidenta Zemana při krizi, kromě dvou projevů se příliš směrem k občanům neangažoval, nebo se pletu?

Pan prezident je bohužel natolik fyzicky nemocný, že to výrazně ovlivňuje výkon jeho funkce. Osobně si říkám, zda mu to vůbec za to stojí. Podle mě jeho role přestává být důstojná.

Vy jste jako bývalý novinář ve svém nedávném komentáři na Info.cz napsal, že opozice během koronavirové pandemie nedostala v médiích dostatečný prostor, není to ale tím, že je nevýrazná a tisk svými nápady ani názory neupoutá?

Pokud jste sledoval to, co se dělo v průběhu března a začátkem dubna, pak média jen zcela nekriticky přenášela jednu vládní tiskovku za druhou a dávala tak vládním politikům neskutečně velký prostor. Místo jakéhokoliv informování o dalších událostech, a právě třeba i dání prostoru opozici, tak měla drtivou část vysílacího času jen vláda a pan Prymula s nejrůznějšími nesmysly týkajícími se budoucího vývoje dění v České republice. Ty tiskové konference mohli třeba natočit a pak z toho udělat sestřih nejdůležitějšího, jako se to dělá kdykoliv jindy.

ODSOUDIT MILIARDÁŘE A PREMIÉRA JE A BUDE TĚŽKÉ

Bývalý i současný premiér jsou v hledáčku orgánů činných v trestním řízení. Zatímco Petr Nečas půjde k soudu za křivé svědectví v kauze jeho manželky, nynější ministerský předseda má mnohem větší problémy s Čapím hnízdem, ale zatím není jisté, zda vůbec před justicí stane. Je možné si to vykládat tak, že orgány kladou větší důraz na křivé svědectví než případný dotační podvod? Anebo mají k současnému premiérovi větší respekt?

Vždy bylo, je a bude těžké odsoudit miliardáře a ještě k tomu předsedu vlády. Policie i justice čelí obrovskému tlaku. Četl jsem to odůvodnění o zastavení trestního stíhání státního zástupce, které se objevilo v médiích. Tam jen naprosto brilantně popsáno, jak k podvodu došlo, a i to, jak někteří lidé začali ztrácet paměť. Pak najednou nastane zlom a namísto obžaloby se snažil státní zástupce věc odložit. A teď se ptejte, proč.

Jestliže já osobně nemám v rukou žádné důkazy, nemohu tvrdit nic, to jistě pochopíte. Ještě se však musím pozastavit u Andreje Babiše, který říká, že Miroslav Kalousek je symbolem korupce. Přitom Kalousek nebyl nikým obviněn, je proto vhodné, aby se takto čtvrtý nejvyšší ústavní činitel v zemi podle Vás vyjadřoval?

Tohle je naprosto přes čáru, a zvláště když víte, že si v běžném životě Kalousek a Babiš tykají a mluví často spolu. Určitě mohu říct, že jsou dobří známí. Kalousek ví na Babiše spoustu věcí z doby privatizace některých podniků a podnikání. Proto se ho snaží Babiš veřejně diskreditovat. Podle mě je Kalousek jediný politik, který by v případě, že začne skutečně mluvit a podloží to důkazy, způsobil Andrejovi obrovské problémy. Někdy se ptám, zda a na co čeká.

To nedokáži posoudit. Pojďme ale dále. Hodně se angažujete nejen v případech českého kamionové řidiče Jiřího Sagana i dalších šoférů, kteří údajně pašovali uprchlíky, ale vystupujete i v případu odebraných dětí paní Michalákové, nebo zpochybňujete odsouzení Petra Kramného, jenž podle soudu zavraždil v Egyptě svou manželku i dceru a byl odsouzen k 28 letům vězení. Co vás k tomu vede a jaký je nejnovější posun v jednotlivých kauzách?

Smysl pro spravedlnost. Můj dědeček byl v německém koncentráku a děda mé ženy v komunistickém na základě vykonstruovaných obvinění. A proto jsem si řekl, že pokud někdy budu politikem, budu se zastávat lidí nespravedlivě odsouzených nebo nějakým způsobem poškozených státem. A všechny tři případy spojuje naprosto neuvěřitelné pochybení státu. U Petra Kramného se navíc ukazuje, že si soudní znalci vše vymysleli, a proto museli zničit veškeré důkazy. Žádná vražda elektrickým proudem se v Egyptě nikdy nestala. O tom jsem po mnoha letech studia tohoto případu na 100 procent přesvědčen.

Proto jsem šťastný, že ve čtvrtek Krajské státní zastupitelství v Ostravě rozhodlo, že Policie ČR se musí jeho kauzou zabývat znovu. Revizní znalecký posudek v případě Petra Kramného vypracovalo Oddělení soudního lékařství Nemocnice České Budějovice, které nikdy nebylo jmenováno ministerstvem zdravotnictví a tento znalecký ústav nikdy nebyl zapsán v Ústředním věstníku ČR, což jsou dvě zcela základní podmínky, aby nějaká instituce vůbec posudek mohla udělat. Znalecký posudek v trestní věci Petra Kramného byl teprve třetím znaleckým posudkem, který tento vlastně oficiálně neexistující znalecký ústav vypracoval. Zároveň také prvním, kde byla horní trestní sazba větší jak pět let. Posudek ani neobsahoval znaleckou doložku a byl oražen znaleckou pečetí zcela jiného znaleckého ústavu. To na celý případ vrhá úplně nový pohled. Samozřejmě netvrdím, že je Kramný zcela nevinný, je ale jisté, že Monika a Klára Kramných zřejmě nezemřeli tak, jak je uvedeno v rozsudku soudu.

AŤ DÁ HAŠEK ZLATOU MEDAILI DĚTEM PANÍ MICHALÁKOVÉ

Hodně jste se rozpovídal o Kramném, ale co Sagan, který za převoz Iráčanů dostal ve Francii dva roky vězení, a paní Michálková, jíž norská sociální služba Barnevern v roce 2011 odebrala syny pro údajné podezření zneužívání, zanedbávání a týrání .

Tak jako jsem přesvědčen, že Jiří Sagan není pašerák a Eva Michaláková je zcela bezproblémová matka. Ne nadarmo nikdy nedostala ani pokutu a i samotní Norové ji nechají učit v norské školce a vychovávat dceru přítele.

Zároveň mě ale zarazilo, že jinde pomáháte, ale jako křesťan jste nepodpořil snahu vaší kolegyně ve straně a europarlamentu Michaely Šojdrové, aby si Česko vzalo několik desítek nezletilých z řeckých uprchlických táborů. Přitom papež František, který by Vám měl být vírou blízký, se jich zastává...

Osobně se s Míšou Šojdrovou shodnu na tom, že v Řecku v uprchlických táborech není situace vůbec dobrá, a že bychom měli lidem tam pomoci. Vždy jsem ale hovořil o tom, že když už někoho přijmout, měly by to být celé rodiny. Snáze je prověříme, víme už konečný počet přijímaných a mají nejvyšší šanci na úspěšnou integraci. Nedává mně ale logiku přijmout sem do dětských domovů na pár měsíců údajné nezletilé s obrovskými psychickými traumaty. Kdo zná systém ochrany dětí v Česku, tak ví, že by jen tak k pěstounům ani nemohli. Osobně znám v Hradci Králové rodiny syrských křesťanů, se kterými kamarádím a pomáhám jim spolu s dalšími lidmi z naší farnosti. Kdybyste je potkal, vůbec nevíte o tom, že to nejsou Češi. Jsou plně integrovaní. A to vidím osobně jako cestu. Pojďme začít pomáhat rodinám a speciálně těm křesťanským, které jsou a byly předmětem šikany.

Vraťme se ještě k případu dětí Evy Michálkové. Bývalý hokejový brankář Dominik Hašek v rozhovoru pro EuroZprávy.cz řekl, že kdo se nejvíce zaslouží o návrat dětí z Norska k matce, tomu věnuje zlatou olympijskou medaili z Nagana 1998. Jeho nabídka i po letech pořád platí. To je také mimochodem slušná motivace i pro Vás, ne?

Byl bych nejradši, kdyby Dominik Hašek osobně dal medaili přímo dětem Evy Michalákové. Já si ho za to obrovsky vážím, ale svou práci dělám pro můj dobrý pocit. Pro mě je každý člověk, kterému jsme pomohli, takové ocenění. Na začátku května mně napsal další řidič, kterému jsme pomohli sepsat odvolání proti pokutě 4800 liber , což je v přepočtu zhruba 150 000 Kč, že všechny naše rady zabraly a má platit už jen pouhých 240 liber, tedy něco přes 7000 Kč. A to je pro mě největší vítězství.

Na závěr jeden dotaz na odlehčení. Vy jste během koronavirové pandemie zhubl o deset kilo, co vás k tomuto kroku vedlo a jak se vám to podařilo?

Už jsem zhubl 12 kilo (smích). Udělal jsem si prostě výzvu hned na začátku pandemie, že budu každý den minimálně půl hodiny cvičit a běhat. Tím jsem zhubl asi pět kilo. Také jsem kompletně změnil stravu a teď už to jde hodně rychle dolů. Myslím, že začátkem června budu na 90 kilech. A to by mi s ohledem na to, že jsem 184 cm vysoký, celkem vyhovovalo.