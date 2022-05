NRZP žádá vládu o opatření ke zmírnění dopadu zdražování energií

O kompenzace prudkého růstu cen energií rada žádala už v lednu. Poukazovala na to, že náklady nejsou schopni hradit třeba lidé, kteří potřebují k životu přístroje s vysokou spotřebou elektřiny. MInistr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v dubnu řekl, že do měsíce předloží balíček kroků ke zmírnění dopadů zdražování na postižené. Návrhy zatím nezveřejnil.

"Považujeme tuto situaci za velmi vážnou a musíme s lítostí konstatovat, že dosavadní kroky vlády jsou pro tuto skupinu lidí zcela neúčinné," uvedlo vedení rady. Podotklo, že si uvědomuje složitost situace a dopady války na Ukrajině, ale situace rodin s postiženým členem je i přes zvýšení invalidních penzí a životního minima neudržitelná. Řada lidí se neobejde bez podpory přístrojů s vysokou spotřebou elektřiny. Pečující musí denně vozit své blízké do speciálních škol, stacionářů či k lékaři. "Prohlášení některých politiků o šetření a omezení jízd jsou vůči těmto lidem bezpředmětná," uvedla rada. S ministry, poslanci a senátory chce o kompenzacích jednat.

Informace o situaci lidí s handicapem dostal v první polovině ledna i sněmovní sociální výbor. Jurečka na jeho jednání tehdy řekl, že se jeho úřad na skupiny se zvýšenou energetickou náročností podívá a posoudí, jak by se problém dal řešit. V dubnu pak uvedl, že do měsíce předloží balíček s návrhy na pomoc postiženým. Zmínil zvýšení příspěvku na mobilitu či na zaměstnávání lidí s handicapem. Konkrétní návrhy zatím nepřiblížil a nezveřejnil. Kabinet chystá také sociální tarif na energie.

Šéf NRZP Václav Krása už dřív ČTK řekl, že bez podpory přístrojů se neobejde asi 10.000 lidí. Z nich kolem 6000 používá denně dýchací přístroj. "Dýchací přístroje mají příkon kolem 300 wattů. Člověk je používá denně třeba deset hodin. Za den jsou to tři kilowatty. To lidé platí navíc, bez toho ale nemohou být. Mají tak enormní náklady na energie," popsal Krása. Rada navrhovala zvýšit příspěvek na mobilitu a promítnout do něj i ceny energií. Zástupci ministerstva doporučovali žádat o dávku mimořádné okamžité pomoci. Ta je ale jen pro lidi v hmotné nouzi, navíc je jednorázová.

Příspěvek na mobilitu je pro lidi s průkazem ZTP či ZTP/P. Činí 550 korun měsíčně. Naposledy vzrostl o 150 korun od ledna 2018. Loni se na něm vyplatilo 1,7 miliardy. Opoziční SPD připravila novelu se zvýšením na 800 korun, ANO navrhuje 2000 korun.

Stát vyplácí také příspěvek na výdělek lidí s handicapem pro firmy s víc než polovinou postižených pracovníků. Poskytuje tři čtvrtiny jejich mzdových nákladů, ale nejvýš 13.600 korun. Částka se upravovala naposledy předloni od října o 800 korun. Minimální mzda od té doby dvakrát rostla, nyní činí 16.200 korun.