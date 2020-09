Útok manžela Jermanové byl projev hlupáctví, příznakem koalice je papalášství, říká pro EZ Kupka

Přiřítil se s malým zpožděním do kanceláře ODS, návštěvě se hned omluvil a poprosil kolegy o vychlazenou kolu. Z kandidáta na hejtmana Středočeského kraje Martina Kupku, i když je nyní v jednom kole, vyvěrá energie a dobrou náladu neztrácí ani, když dostává nepříjemné otázky. Nerozhodí jej tedy ani připomínka, že politici se při volební kampani vždy téměř přetrhnou, lidem naslibují nemožné, jen aby byli zvoleni, a okamžitě po uzavření volebních místností jsou jim občané už s jejich problémy lhostejní. „Kdybych po svém zvolení starosty Líbeznic fungoval zmíněným způsobem, pozici na další volební období bych už neobhájil. Starosta musí být neustále v kontaktu s lidmi, vždyť se podílí na řadě akcí, které sám spoluorganizuje, a stejně je nutné fungovat na kraji. I jako hejtman musíte řešit se svým týmem každodenní problémy lidí,“ tvrdí poslanec, který v případě zvolení hejtmanem se zřekne mandátu v dolní komoře.

Bývalý náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví zasypává současné vedení kraje kritikou. Tvrdě se vymezuje proti několika tisícovým pravidelným finančním odměnám, které inkasují zaměstnanci na Krajském úřadu Středočeského kraje. „Minulý čtvrtek jsme na toto téma vyvolali jednání zastupitelstva a dvě hodiny jsme byli svědkem přehlídky toho, co se na kraji v uplynulé době povedlo i podařilo. Když jsme ale po kraji chtěli vědět, aby nám i veřejnosti vysvětlili, za co konkrétně tak vysoké bonusy každý měsíc udělují, tak se nám dostalo jen mlčení, že to prostě nemohou říci a neřeknou. A pravda je taková, že paní hejtmanka na řadu vážných otázek není ochotna odpovědět,“ krčí rameny absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, na níž vystudoval žurnalistiku a masovou komunikaci. U současné hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové se rovněž pozastavil nad nedávnou kauzou, kdy její manžel užíval pro soukromé účely služební vozidlo kraje. „To je naprosto nepřijatelné a ukazuje to na jedno, a to na papaláštví, které se teď stalo bohužel příznakem celé vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM,“ smutně konstatuje bývalý rozhlasový moderátor v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz.

Čtyřiačtyřicetiletý Kupka se odmítá v předvolební kampani zaštiťovat hvězdnými jmény jako hnutí ANO, které ve Středočeském kraji podporuje olympijský vítěz z Nagana, dvojnásobný držitel Stanley Cupu a dvojnásobný mistr světa Jaromír Jágr. „Odmítám se schovávat za hvězdná jména jako je Jágr či Hašek, protože chci, aby za mě mluvila moje práce. Toužím upřednostňovat a prosazovat s týmem svoje vize,“ přeje si milovník klasické hudby.

Rodák z Jilemnice varuje před populismem. „Celá kampaň paní hejtmanky je založena na podivném předvolebním populismu, kdy se zřejmě inspiruje panem Babišem a jeho předvolebními sliby, které rozjel ve velkém. Na druhou stranu potkávám na náměstích plno lidí, byť seniorského věku, a ti takovéto kupování odmítají jako nedůstojné. A opakovaně od nich slyším krásnou větu, jako od jedné paní na benešovském náměstí, která řekla: Já nikdy nedovolím, abych jedla z talíře svých vnuků,“ přibližuje atmosféru z náměstích bývalý tiskový mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy a pozdější mluvčí nebo vedoucí tiskových odborů či mediálních sekcí Středočeského kraje Martin Kupka.

PANÍ HEJTMANKA NECHCE NA VÁŽNÉ OTÁZKY ODPOVÍDAT

Pane místopředsedo, jak se kandidát na hejtmana Středočeského kraje chrání před onemocněním covidem-19, aby vás koronavirus nevyřadil z předvolebních mítinků a vy jste neskončil v izolaci? Čísla nakažených totiž rekordně rostou?

Velkou výhodou je, že většina setkání se odehrává venku v otevřené prostoru, kde to riziko nákazy je samozřejmě mnohem menší. Respektuji nařízení, že uvnitř budov nosím roušku jako nyní při našem rozhovoru. A také platí, jako u všech jiných nemocí, kterým chceme předejít, že je dobře se držet v dobré kondici i s dobrou náladou, protože to je důležitá součást prevence. A i když některá opatření nejsou pohodlná, je nutné si zachovat pozitivní náladu, a o to se snažím, aby i setkání s lidmi, která se odehrávají na na náměstích, nebyla zatížená nějakou zbytečnou obavou. Rovněž zdraví našeho týmu je snad zocelené tím, že jsme část kampaně strávili na kolech, a tím pádem jsme dohnali kondičku ze sedavých zaměstnání.

Myslíte si, že pozice starosty obce Líbeznice, kde v této roli působíte už téměř deset let, je dobrou průpravou či kvalifikací na post hejtmana Středočeského kraje?

Domnívám se, že zcela určitě. Zkušenost s vedením obce, byť je to nesrovnatelně menší území i nesrovnatelně méně početné, co se týče počtu obyvatel, znamená pořád stejnou podstatu. Pokud chce člověk posunout obec o kousek dál, musí do toho dát velkou energii i vůli. Musí postupovat tak, aby dokázal s lidmi najít společnou řeč a domluvit se s nimi na tom, co pro ně bude důležité. Takže v podstatě je opravdu jedno, zda děláte pro obec anebo kraj, důležitá je zodpovědnost. Troufnu si ale tvrdit, že to, co se všechno v Líbeznici podařilo, je dobrým odrazovým můstkem pro změny na kraji. A i na tom kraji, kde jsem rok působil ve funkci náměstka hejtmanky pro oblast zdravotnictví, tak za tím rokem jsou hmatatelné výsledky práce.

Během předvolební kampaně jste byl na sociální síti slovně napaden manželem hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové, který napsal, cituji: „Dobrý den, pane Kupka, připadá mi, že jste objevil zrovna kopec. Je mi z vás na blití a ještě vedle sebe toho knírače. Parta buzerantů.“ Zaskočil vás tento verbální útok?

Překvapilo mě to, ale já se hloupostmi nechci zabývat a tohle byl projev hlupáctví.

Přesto bych ještě u manžela paní hejtmany setrval. V létě 2018 nechvalně proslul tím, že používal služební vůz své ženy. Co říkáte takovému nestandardnímu hospodaření na kraji?

To je naprosto nepřijatelné a ukazuje to na jedno, a to na papalášství, které se teď stalo bohužel příznakem celé vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM.

Úředníci, kteří mají k šéfce Středočeského kraje blízko, dostávali extrémně vysoké měsíční odměny. Podle serveru Seznam Zprávy měli inkasovat bonusy v rozmezí od 150 do 200 tisíc korun, tyto částky se pohybují v podobné relaci jako plat ministra. Neděsí vás toto zjištění? Navíc dávat takové peníze v době, kdy ekonomika není díky pandemii v nejlepší kondici, je přinejmenším zarážející.

Ano, a právě proto jsme kvůli tomu dokonce vyvolali jednání zastupitelstva, které proběhlo ve čtvrtek. Dvě hodiny jsme byli svědkem přehlídky toho, co se na kraji v uplynulé době povedlo i podařilo. Když jsme ale po kraji chtěli vědět, aby nám i veřejnosti vysvětlili, za co konkrétně a za jaké úkoly byly udělovány tak vysoké odměny, podotýkám měsíční bonusy, které se pohybovaly v řádech několika tisíc korun jako sedmdesát pět, osmdesát, osmdesát pět tisíc korun, tak se nám dostalo jen mlčení, že to prostě nemohou říci a neřeknou.

Vy hejtmanku Pokornou Jermanovou dobře znáte, neboť od listopadu 2016 do října 2017 jste byl v rámci koalice jejím náměstkem pro oblast zdravotnictví. Je možné se s ní na některých věcech domluvit, i když jste zmínil, že důvody, proč byly tak udělovány vysoké odměny s dalšími úředníky kraje neprozradila?

Skutečnost, že koalice skončila, bylo výsledkem toho, že paní hejtmanka porušila koaliční smlouvu, respektive fakticky ji vypověděla, ale přesto mohu říci, že i za tím obdobím jsou věci, které jsou viditelné. Kraj se i za tento rok rozvíjel, budoval nové stavby. Co ale bylo vážným problémem, že často například výstavbu silnic provázely podivné změny, nezodpovězené otázky, začerňované informace a celá řada kauz. Jestli se s ní dá anebo nedá mluvit, nevím, my jsme pak už pochopitelně společnou řeč najít nemohli, ocitli jsme se v opozici. A pravda je taková, že paní hejtmanka není ochotna na řadu vážných otázek odpovědět.

NIKDY NEDOVOLÍM, ABYCH JEDLA Z TALÍŘŮ SVÝCH VNUKŮ

Jak s odstupem půl roku hodnotíte kauzu kolem záchranářky Veroniky Brožové? V březnu, v době počínající koronavirové pandemie, napsala šéfce Středočeského kraje dopis, v němž si stěžovala na nedostatek ochranných pomůcek na základně ve Zdibech. Pokorná Jermanová stejně jako na vydavatelství lokálního zpravodajského webu Náš region podala trestní oznámení, a i když to později popírala, Policie ČR nakonec případ odložila.

Já už jsem se k celému případu vyjadřoval na jaře a můj názor je stále shodný. Zdravotníci si za zmíněné složité období na prvním místě zasluhují poděkování a respekt. Podané trestní oznámení byl absolutní přešlap, zbytečný. Navíc se ukázalo, že nebylo podložené, a proto Policie ČR celou kauzu odložila.

Občan Jakub Goldmann, který má zkušenosti s vedením komunálního periodika, v souvislosti s možným zneužitím krajského měsíčního periodika Středočech k politické reklamě podal trestní oznámení na hnutí ANO pro podezření z porušení volebního zákona. Předpokládám, že vás tato sebepropagace zaráží.

Bohužel mě to nepřekvapuje. Fakt, že se ze Středočechu stala výkladní skříň, kde vidíme paní hejtmanku na každé stránce, je do očí bijící. Samozřejmě, že je na voličích, aby takovýto postoj zhodnotili a udělali si na něj názor. Pamatuji si, že když se politik ocitl na každé stránce, vždy to připomínalo praktiky některých hodně vzdálených režimů, tak to s ním většinou naštěstí nikdy nedopadlo dobře.. A voliči se od něj odvrátili. Tahle podobně přepjatá píaristka, kterou paní hejtmanka předvádí, bude mít takový konec.

Hnutí ANO mimo jiné vydává vlastní volební noviny, takzvané Anonovinky. Na její titulní straně se objevil legendární hokejista Jaromír Jágr, který v minulosti podporoval ODS, konkrétně v minulosti pomáhal v kampani Petru Bendlovi na post hejtmana Středočeského kraje, v devadesátých letech byl na plakátcích s tehdejším ministrem financí Ivanem Kočárníkem a ještě před osmi lety straně daroval osm milionů korun. Není vám líto, že převlékl kabát?

Jaromíra Jágra mám rád jako hokejistu, který toho mnoho dokázal. Ale jeho politické kotrmelce interpretovat nebo komentovat nechci.

Dobře, budu to samozřejmě respektovat. Přesto se musím zeptat, zda vás anebo ODS nenapadlo oslovit další hokejovou legendu, olympijského vítěze z Nagana Dominika Haška. Šestinásobný držitel Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře NHL se jasně vymezuje proti vládní koalici i prezidentu Miloši Zemanovi, loni dokonce vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Miliony chvilek pro demokracii, kde oba ústavní činitele ostře kritizoval. Proč vás nenapadlo oslovit Dominika Haška, který měl nejen u nás, ale i ve světě ohromný zvuk? Anebo to vaše strana plánuje k blížícím se parlamentním volbám, které budou příští rok na podzim.

Osobně pana Haška neznám, samozřejmě jej vnímám jako brankářskou hokejovou legendu. Protože jej, jak už jsem řekl, neznám osobně, tak za ním nemohu jít a vyzvat ho k podpoře ODS kandidátky ve středních Čechách. A já jsem navíc přesvědčený, že lidé sledují opravdu to, jak vystupují konkrétní kandidáti, co je s nimi spojeno, jaká je za nimi práce, a to je ta nejpodstatnější vizitka. Slavná osobnost sice může pomoci, ale v okamžiku, kdy schází politikovi základní náboj, pak je to málo. A já sázím na to, že nejenom kandidátka ODS, ale i výsledky starostů, místostarostů, tedy zkušených 21 komunálních politiků, ukazují, že je za nimi zřetelně odvedený kus čtyřleté práce. A troufnu si tvrdit, že právě toto lidé vnímají. Když můj postoj zestručním, nechci se schovávat za hvězdná jména jako je Jágr či Hašek, protože chci, aby za mě mluvila moje práce. Toužím upřednostňovat a prosazovat s týmem svoje vize.

Vraťme se ještě k současné hejtmance. Na billboardech také seniorům slibuje v kraji rychlotesty zdarma. Přitom se ví, že nejsou spolehlivé. Co o tom soudíte?

Kdyby šlo jen o testy, ale celá její kampaň je založena na podivném předvolebním populismu, kdy se zřejmě inspiruje panem Babišem a jeho předvolebními sliby, které rozjel ve velkém. Na druhou stranu potkávám na náměstích plno lidí, byť seniorského věku, a ti takovéto kupování odmítají jako nedůstojné. A opakovaně od nich slyším krásnou větu, jako od jedné paní na benešovském náměstí, která řekla: Já nikdy nedovolím, abych jedla z talíře svých vnuků. A opakovaně od nich slyším, že se kupovat nedají, a jsou to lidé, kterým záleží na tom, jak se bude dařit nejen jim, ale jak budou prosperovat jejich děti i vnuci. A právě toto jsou schopni upřednostnit. Jsem přesvědčen o tom, že voliči nejsou hlupáci a zmíněné sliby z nich hlupáky nedělají.

Pokud si dobře pamatuji hnutí ANO se na billboardech pyšní, že zmodernizovali 194 nemocnic, i novými vybudovanými dálnicemi...

To už nejsou sliby, ale evidentní lži. Na billboardech uvádějí, že zmodernizovali 194 krajských nemocnic, ovšem my si musíme uvědomit, že tolik jich není ani v celé České republice. Ve středních Čechách jich je jen pět a ani ty hnutí ANO nezmodernizovalo. A tak to je opravdu prokazatelně lež, stejně jako nepravda s dálnicemi a 184 kilometry nebo kolik jich tam Andrej Babiš se svými lidmi a paní hejtmankou napsal. Vždyť všichni moc dobře vědí, že úseky sotva vycházejí na nějakých osmdesát kilometrů a ještě se nabízí otázka, zda je možné všechno označit za nové kilometry dálnic. Takže to jsou kroky, které bijí do očí, a všichni tuší, že uváděná čísla nějak nesedí.

Co říkáte předvolebním průzkumům z posledních dní? Zatímco hnutí ANO posouvá společnost Kantar CZ na první místo s volebním potenciálem 29,5 procenta, interní průzkum samotného hnutí mu přisuzuje pouze 13 procent, což by znamenalo čtvrté místo. ODS společnost Kantar CZ řadí s 15 procenty na bronzovou příčku. Každopádně průzkumy naznačují, že s opozičními subjekty, s nimiž působíte v Poslanecké sněmovně, byste mohli být schopni dát dát ve Středočeském kraji dohromady koalici.

Začnu od poslední otázky. Jsem přesvědčený o tom, že střední Čechy potřebují změnu a ta inovace by měla vyústit ve vytvoření jiné koalice, než je ta stávající, to je logické. Co se týče průzkumů, pak nejpřesnějším průzkumem nálad ve společnosti jsou vždycky až samotné volby. Víme z minulosti, že se průzkumy během kampaně měnily a často se od reality diametrálně lišily. Já se odmítám jimi řídit, jako to kdysi dělal Jiří Paroubek, jak to dělá nyní Andrej Babiš, který podle toho, jak vyjdou průzkumy, tak dokonce mění politiku ohledně nasazování roušek bez ohledu na doporučení odborníků a bez ohledu na zásadní důležitá vstupní fakta. Samozřejmě, že tyto zmíněné věci jsou pro mě ponaučením, a chovám respekt k tomu, jaké nálady jsou ve společnosti, ale ve finále vše ukáže až volební výsledek.

POKUD USPĚJE, VZDÁ SE POSLANECKÉHO MANDÁTU

Pokud byste se stal hejtmanem Středočeského kraje, budete nadále působit v roli poslance ve Sněmovně, včetně pozice starosty v Líbeznici, anebo byste se některé z funkcí zřekl?

Jsem v neuvolněné roli, ale pokud bych se stal hejtmanem, odejdu z Poslanecké sněmovny, vzdám se mandátu.

Co si myslíte, že v současné době Středočeský kraj, který má téměř 1,4 milionu obyvatel, nejvíce tíží či potřebuje? Jaké vize chcete občanům v případě vašeho triumfu nabídnout?

Prvořadým problémem, který je hodně vidět, je styl komunikace s veřejností. Už si vezměte je samotný příchod do budovy Středočeského kraje, kde narazíte na samé bariéry turniketů. Rovnou říkám, že pokud uspěji, pak jejich odstranění bude první viditelnou změnou, kterou udělám hned v prvním týdnu svého působení. Co jsou další důležité věci je, že kraj bude mluvit s lidmi a odpovídat jim na jejich otázky, když se občané ptají. A pak jsou to klíčové vážné věci, jako je stav komunikací ve Středočeském kraji. Kdy celý systém správy a údržby silnic, celá příspěvková organizace musí dostat systém a řád. Musí být jasné, jaká bude posloupnost oprav, kde jsou priority s ohledem na zatížení těch komunikací, na jejich frekvenci, i na to, jaký vliv má daná komunikace na obydlenou zástavbu. To jsou přece důležitá kritéria, se kterými kraj musí pracovat po dobu budování silniční sítě, a opravovat ji.

A co oblast zdravotnictví? Už jsme zmínili, že například záchranáři se v době začátku koronavirové pandemie potýkali s nedostatkem ochranných prostředků, co je ale ještě více zarážející , že kraj na čas zastavil obměnu vozového parku...

Máte pravdu. Proto jednoznačnou prioritou je, že Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje musí být maximálně funkční. Tím, že kraj na čas pozastavil obnovu vozového parku, my garantujeme záchrance pravidelnou obnovu, tak jak bude zapotřebí a jak je to běžné ve světě. Bude to znamenat sto nových vozidel v příštích čtyřech letech. Dalším důležitým bodem v oblasti zdravotnictví, a tady bude muset být hejtman opravdu viditelným ostrým protihráčem ministra zdravotnictví, je dupat na to, aby se změnil úhradový systém. Protože zmíněný systém v současné době dramaticky znevýhodňuje všechny krajské i menší nemocnice, kdy úhrady za stejný výkon v nich jsou mnohem menší, než úhrady za stejný výkon ve velkém zařízení. Tady jistě budou rozdíly, ale nesmí být diametrální. Propastné rozdíly pak vedou k tomu, že všechny menší nemocnice z úhrad pojišťoven nejsou schopné obnovovat přístrojové vybavení. Tak to je jedna z důležitých věcí, které se musejí změnit a kraj musí k vizi, kterou jsem nastínil, jednoznačně dopomoci, aby i menší nemocnice mohly investovat a aby stejné podmínky platily pro pacienty na celém území toho regionu.

Nechci se vás dotknout, ale politici se o občany zajímají vždy krátce před volbami. Pak skončí a lidé často ani u komunálních politiků přílišnou oporu nenajdou, když je něco trápí. Jsou k nim lhostejní. Zeptám se vás zcela upřímně, pokud byste se stal hejtmanem, obrážel byste třeba Středočeský kraj na kole, tak jako to činíte nyní v kampani, našel byste si čas, abyste s lidmi řešil běžné patálie, od nichž někteří činitelé jsou naprosto odtrženi?

Konkrétně u mě se uplatní zkušenost z role starosty, protože kdybych po svém zvolení takto fungoval a občané mně byli lhostejní, pak bych v dalších volbách svoji pozici neobhájil. Starosta nutně musí být s lidmi neustále, a to při nejrůznějších věcech či akcích, které sám spoluorganizuje, podílí se na nich. I jako hejtman musíte řešit se svým týmem každodenní problémy lidí. Musíte být v místech, které má kraj na starosti, a řešit v nich určité každodenní problémy. Bez toho práce hejtmana nemůže dobře dopadnout.

Žádal jste Petra Bendla, který byl osm let hejtmanem Středočeského kraje a jemuž jste pět let dělal tiskového mluvčího, o radu, jak dobře zvládnout kampaň, abyste stanul v čele kraje a byl úspěšný?

Petr Bendl nyní kandiduje na senátora, a tak má v současnosti spoustu práce, jsme spolu v kontaktu i v Poslanecké sněmovně a jsme v dobrém slova smyslu kolegové, samozřejmě, že se občas bavíme o věcech, které kraj tíží, a vidíme je hodně podobně.

(Po přezkoumání výsledků sněmovních voleb 2017 Nejvyšším správním soudem byl Martin Kupka prohlášen zvoleným poslancem namísto Petra Bendla. Exhejtman Středočeského kraje se tak posunul na pozici prvního náhradníka. Když v červenci roku 2019 zanikl poslanecký mandát jeho stranické kolegyni Veronice Vrecionové, jelikož se stala poslankyní Evropského parlamentu, tak se Petr Bendl stal opět poslancem Sněmovny – pozn. red.)

VYSTRČIL DAL NAJEVO, ŽE NEJSME ŽÁDNÝ HADR NA PODLAHU

Předseda Senátu Miloš Vystrčil v poslední době zviditelnil ODS úspěšnou cestou na Tchaj-wan. Jaký je význam její mise pro vaši stranu a může jí jeho popularita pomoci například už nyní v nadcházejících krajských a senátních volbách?

Podle mého názoru význam zmíněné cesty je zejména v rovině celostátní, protože je to zcela jasné a důležité gesto, kdy Miloš Vystrčil tím krokem řekl, že nedopustí, aby z nás Čína dělala onuci a aby nám vyhrožovala. A myslím, že je to pro malý národ jasná a důležitá zpráva. A má to samozřejmě významný dopad i do mezinárodních vztahů, protože v okamžiku, kdy ze sebe necháte i v jiných kontextech či jiných souvislostech, než je mezinárodní politika, udělat hadr na podlahu, tak si vás nebudou vážit ani vaši partneři, s nimiž máte opravdu dobré v intenzivní partnerství, například v Evropské unii, pak to má opravdu přímý vážný dopad. A naopak, pokud jste schopni se k věcem postavit zpříma a jasně říci, že na určitý nedůstojný typ hry nepřistoupíte. Pak pochopitelně vyrostete v očích svých partnerů. A tak já onen dopad vidím jako pozitivní a jsem přesvědčen o tom, že takto jej vnímá i většina veřejnosti. Strašení, které se pak odehrává z hradní kanceláře, kdy pan kancléř (Vratislav Mynář- pozn. red.) běží za čínským ambasadorem (Čang Ťien-min – pozn. red), tak jako tam běhal ještě s dopisem pro zesnulého pana předsedu Senátu Jaroslava Kuberu, to je pro mě ukázka nedůstojné reprezentace České republiky.

Demokraticky smýšlející lidé jednoznačně Vystrčilovu návštěvu na ostrově musejí ocenit, ale potom je tu další věc. Čína, která Tchaj-wan považuje za vzbouřeneckou kolonii, se začala mstít. Nedávno asijská velmoc zrušila firmě Petrof Hradec Králové, která vyrábí klavíry a pianina, zakázku za více než pět milionů korun, byť hudební nástroje minulý týden odkoupila rodinná nadace miliardáře Karla Komárka pro české školy, tak tím bohužel problémy nekončí. Čína na konci minulého týdne vydala resumé, podle něhož všechny české firmy, které letěly s Vystrčilem na Tchaj-wan, nesmí na čínský trh. Co tomuto vydírání říkáte?

Myslím si, že tato problematika si zasluhuje podrobnou, přesnou ekonomickou analýzu. Je ale nutné si uvědomit, že tchaj-wanské investice jsou mnohonásobně významnější, přinášejí více pracovních míst, to je dneska všeobecně známé. Kdybychom se na problematiku dívali čistě ekonomicky, je zcela na místě, řekl bych, mířit na Tchaj-wan skoro pravidelně. To je jedna důležitá věc. A druhou je, že Čína nyní ryze z politických důvodů bude ukazovat svaly, s tím se počítat dalo, já jsem ale přesvědčený o tom, že v konečném důsledku to zase až tak závažné dopady mít nebude. A také jsem přesvědčen, že to, s čím se Miloš Vystrčil vrátil z Tchaj-wanu, respektive, jaké finanční kontrakty navázali čeští podnikatelé, kteří byli součástí české delegace, převáží všechny čínské výhrůžky, či ukazování čínských svalů, jimiž jsme nyní svědky.

Miloš Vystrčil má tedy respekt a ODS z něj může těžit, ale pak nepochybně řeporyjský starosta Pavel Novotný vyvolá skandál, když v nedávném rozhovoru pro Info.cz řekl: „V zájmu České republiky je, aby Babiš prostě zmizel, umřel a aby Zeman taky umřel a odešel do věčných lovišť. A abych byl poslancem. Já vím, že to zní strašně, ale je to v zájmu České republiky.“ Asi nejste z těchto slov nadšen…



Pro mě osobně nemají tato vyjádření v politice ODS žádný prostor. Jsou daleko za čárou. Sice tato rétorika nezněla jako výhrůžka smrti, ale vůbec zahrávat si se smrtí protivníků, prostě do dobré politiky nepatří.

Jak se díváte na jednorázový pětitisícový bonus pro seniory, který se má v úterý projednávat v Poslanecké sněmovně, a souhlasíte s názorem vašeho poslaneckého kolegy Jana Skopečka, který prémii pro důchodce doslova označil za předvolební korupci?

Je to předvolební nákup, to je úplně zjevné. Bije to do očí ale i další skupině lidí, která by potřebovala pomoc státu, ale nedostanou ji, na ně se zapomene. Dalším velmi negativním dopadem tohoto předvolebního slibu je, že vytváří prohlubování propasti, což je zbytečné a negativní. S každou kritikou ale vždy nastiňuji, co my navrhujeme. Opakovaně přicházíme s návrhem, aby děti v produktivním věku mohly ze svého sociálního pojištění pomáhat přímo svým rodičům. To je přesně krok, který naopak může vytvářet ty důležité mezigenerační vazby, posilovat rodinná pouta a uplatnit i to, jakým způsobem rodiny fungují. Takže to je jasná naše odpověď na to, jak pomoci v současné době seniorům a jak provázat jednotlivé generace. A stojí to přímo v opačném pólu, než je tento předvolební slib.

Lidovci navrhují vyplatit příspěvek 5 tisíc korun jen seniorům a seniorkám s podprůměrným důchodem, tedy s částkou do 14 427 Kč. Dávku by měli podle nich dostat také vdovy i vdovci.

ODS už před časem přicházela také s tím, aby se zvýšily důchody právě pro ženy, které vychovaly děti a vychovaly jich víc a také jsou starší, to znamená, že jejich důchody jsou nižší, tak toto byly naše konkrétní sliby. Já pokládám za nebezpečnou hru, že na základě předvolebního slibu, který kolem sebe toho tolik rozpoutal, že nakonec nedospějeme pro Českou republiku k žádnému dobrému řešení. A pro situaci,kdy se ocitáme tváří v tvář zjevně další vlně epidemie, to opravdu bude mít ryze marketingový ráz a to není dobře. Koneckonců, když se podíváte na komentáře předsedkyně důchodové komise, paní profesorky Danuše Nerudové, tak ona se k celé kauze staví velmi rezervovaně. Odmítá to, protože tento krok nahrazuje opravdu důležité změny, které by v celém tom systému důchodového pojištění měly nastat a na ně zjevně nedojde. Vláda na ně vlastně už rezignovala.