Praha chce, aby příspěvek na obyvatele dostaly i kraje

Sněmovna v polovině června schválila návrh Senátu, podle kterého dostanou obce 1200 korun na obyvatele jako kompenzaci za výpadek příjmů kvůli kompenzačnímu bonusu pro podnikatele.

Peníze, které mají pomoci podnikatelům v souvislosti s koronavirovou krizí, bude stát vyplácet ze sdílených daní, z nichž zhruba třetina by za normálních okolností šla do rozpočtů samospráv. Podle odhadu magistrátu tím letos město přijde o 3,2 miliardy korun. Pokud by byl návrh Prahy a dalších krajů schválen, hlavní město by získalo dalších zhruba 662 milionů korun k už schváleným penězům, které získá jako obec.

Dokument uvádí, že výpadek příjmů by měl vliv na investice, které by Praha a kraje musely rušit, ale i na běžné výdaje, které musí samosprávy plnit ze zákona. "To se může odrazit například v omezení hromadné dopravy objednávané ze strany krajů, krácení investic do krajského zdravotnictví nebo školství a v mnoha oblastech přímo v regionech," stojí v odůvodnění návrhu.

Podle návrhu by opatření znamenalo pro státní rozpočet náklady asi 5,35 miliardy korun. "Lze očekávat pozitivní hospodářský dopad na podnikatelské prostředí, jelikož příspěvek kraje použijí na investice v regionech, což může přispět k rozhýbání lokální ekonomiky," píše se v dokumentu. Návrh upozorňuje také na to, že vláda nechala ve Sněmovně zákon o příspěvcích pro obce schválit hned v prvním čtení, takže nebyla možnost k němu podávat pozměňovací návrhy, a nyní je pro zajištění příspěvku krajům nutné schválit zvláštní zákon.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) při schvalování kompenzací pro obce uvedla, že krajům by výpadek měl nahradit státní příspěvek 12 miliard korun na opravy silnic a další příspěvek na sociální programy. Podle vedení Prahy však příspěvek na silnice vláda krajům poskytuje každoročně.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v minulosti uvedl, že Praha odhaduje ztráty rozpočtu způsobené koronavirem i s těmi danými kompenzačním bonusem na 12 miliard korun. Bylo to ještě před schválením příspěvku 1200 korun na obyvatele pro obce. Významné výpadky budou kromě příjmů z daní i v hospodaření městských organizací, například na jízdném v MHD se očekává výpadek 1,65 miliard korun. Mimořádné výdaje kvůli pandemii koronaviru pak podle vedení magistrátu dosáhly skoro miliardy korun.