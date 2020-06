Zaorálek chce po policii, aby prověřila podezřelou zakázku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) podal trestní oznámení kvůli zrušené IT zakázce chystaného národního informačního kulturního portálu Czechiana. Na twitteru dnes uvedl, že mohla být během přípravy zmanipulována. Vypsání projektu, který by stál 449,5 milionu korun, zastavil Zaorálek v únoru s vysvětlením, že by byl megalomanský.