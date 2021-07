Děti z Hrušek a Moravské Nové Vsi budou dočasně chodit do škol v okolních obcích

V Hruškách a Moravské Nové Vsi se aktuálně zabývají náhradními možnostmi, kam kvůli poškození školních budov děti umístit. "Děti budou mít kam chodit. Domlouvají se dočasné varianty v okolních obcích, včetně dopravy. Dojíždění by mělo být asi jen na dva až tři měsíce, odhadem do listopadu," uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Plyn a elektřinu už mají téměř všichni, zbývá dokončit několik přípojek v Hruškách a Mikulčicích. "Zatím je to provizorní, obratem se začne pracovat na standardním připojení, které se dá do země. To potrvá určitě do konce příštího roku," uvedl hejtman.

V obcích jsou stále zapotřebí i dobrovolníci. Starostové se podle Knotkové shodli na tom, že by uvítali spíš jednodenní pomocníky, bez potřeby noclehu. K přenocování mohou zájemci stále využít vlak v Hruškách, odkud je autobusy rozvážejí do obcí. Po víkendu kraj končí s proplácením jídel. "Dobrovolníků už tam tolik není, téměř všichni už mají energie a bohužel se to dostává do fáze, kdy tam chodí i lidé, co nebyli zasažení ani nijak nepomáhají, jenom proto, že je jídlo zadarmo. Fungují už i hospody, kam si ti, co nevaří doma, můžou zajít," uvedl Grolich.

Na twitteru hejtman uvedl, že pomoc rodinám, které nejsou schopné si opravu střechu zajistit nebo zorganizovat, nabízí organizace Člověk v tísni. "Má zmapované, kde se to nezvládá, a posílá tam partu řemeslníků, kteří pomůžou, a rovnou je zaplatí. Jestli se takhle opraví pár desítek střech, tak úplně super," uvedl Grolich.

Armáda bude v místě podle Knotkové pomáhat do 6. srpna. Aktuálně především s převážením lokálních skládek na velké, které si v dalším týdnu přeberou soukromé firmy, vybrané v soutěži. V terénu stále dohlížejí i policisté.

Knotková uvedla, že Český červený kříž začal vyplácet příspěvek ve výši 5000 korun na posudek pro účely čerpání státní dotace na obnovu bydlení. Příspěvek v hotovosti bude vyplácet přímo v obcích. Termíny a místa výplaty budou v obcích předem oznámeny. Každé postižené domácnosti dá 5000 korun, jejich seznamy má nezisková organizace od starostů.

Tornádo poničilo v lokalitě u Hodonína poslední červnový čtvrtek kolem 1200 domů, šest lidí zemřelo. Celkové škody se odhadují zhruba na 15 miliard korun.