Jak zjistit, že opravdu nakupujete přes e-shop? Tady je pár rad

Zprostředkovatelský e-shop se na webových stránkách tváří jako standardní e-shop. Zákazník není schopen rozpoznat, že kromě provozovatele e-shopu uzavírá další smlouvu se subjektem mimo Českou republiku, nejčastěji z Číny. Největším problémem je, že dochází ke krácení práv českých spotřebitelů. Například práva na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží.

Na první pohled zřejmým ukazatelem toho, že jde o něco neobvyklého, je poznámka o dostupnosti zboží ve stylu „skladem u dodavatele“, někdy s doplněním několikatýdenní doby dodání.

„Konkrétní informace o zprostředkování, případně zastoupení je uvedena pouze v obchodních podmínkách, což je podle našeho názoru nedostatečné a jedná se o takzvané překvapivé ujednání. To podle občanského zákoníku znamená, že je dané ujednání neúčinné, takže je vůči spotřebitelům zcela bezvýznamné. Z pohledu spotřebitele se v podstatě jedná o kupní smlouvu uzavřenou přímo s provozovatelem e-shopu, z čehož mu plynou veškerá související práva,“ uvedl server dTest.

V České republice se nemůže stávat, že spotřebitel nakoupí na webových stránkách, které vypadají jako tuzemský e-shop, a následně jsou mu odepřena důležitá práva, jež vyplývají z národní a unijní právní úpravy. Zákazník může odstoupit od smlouvy, kterou uzavřel přes internet, i před samotným dodáním zboží, což vyplývá z příslušných unijních předpisů.

Právní poradci z dTestu se setkávají s případy, kdy je toto právo spotřebitelům odepíráno s odkazem na to, že prodávajícím je zahraniční společnost. Kupující je pak nucen vracet zboží či reklamovat vůči zahraničnímu subjektu, který sídlí mimo Evropskou unii. A to za podmínek, které jsou odlišné od standardních pravidel platných v ČR. Často s nemalými náklady na dopravu zboží do zahraničí, i když nákup proběhl na e-shopu v češtině a s českou doménou.