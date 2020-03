Důchodci by neměli vycházet a scházet se s lidmi, nabádá Vojtěch

Senioři jsou skupinou, kterou komplikace a riziko úmrtí po nákaze novým typem koronaviru ohrožuje nejvíc. Lidé nad 70 let tvoří naprostou většinu obětí onemocnění COVID-19.

"Chtěl bych skutečně poprosit seniory, aby pokud možno nikam nevycházeli, zejména do míst, která jsou zaplněná lidmi, kde je to riziko větší. Pokud to není nezbytné, tak aby zůstávali doma, nechodili nikam na veřejnost," řekl ministr. Připomněl, že ministerstvo už zakázalo návštěvy v domovech pro seniory a podobných zařízeních sociálních služeb.

Náměstek ministra Roman Prymula mírnil obavy z přenosu z malého dítěte na prarodiče, například při hlídání. "Na rozdíl od chřipky, kde se podílejí na přenosu malé děti dominantní měrou, tak u tohoto nového typu koronaviru to tak není," uvedl. U dětí je navíc nemoc velmi mírná. "My to vůbec nezakazujeme. Když je rodina, kde jsou děti i senioři, tak jsou děti pro ně malým rizikem a není důvod tomuto kontaktu bránit, ale pokud se lidé vrátí z rizikové oblasti, tak by s nimi v kontaktu těch 14 dní opravdu být neměli," dodal.

Postupně se daří o nové nemoci zjišťovat další informace. Podle Prymuly se například nepotvrdil přenos nákazy z matky na nenarozený plod, ukázala se ale možnost přenosu na dítě po porodu.

Ministerstvo také zopakovalo důležitost dostatku informací. "Informační linky jsou v současné době často přetížené," uvedl ministr. Proto posílí informační linky Státního zdravotního ústavu. Další informační linky mají také krajské hygienické stanice a dnes svá telefonní centra poskytly rovněž všechny zdravotní pojišťovny, které jsou připraveny na dotazy o nemoci COVID-19 odpovídat. Ministerstvo kontakty a všechny potřebné informace zveřejňuje ve speciální části webu.