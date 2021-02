Kdo by nahradil Blatného? Padlo první jméno, epidemiolog ale odmítl

Smejkal to dnes řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Prezident Miloš Zeman dnes v CNN Prima News řekl, že je mu ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) líto, pozoruje na něm syndrom vyhoření, a kdyby si odpočinul, možná by to bylo k dobrému. Odchod Blatného premiér Andrej Babiš (ANO) opakovaně vyloučil.

"Nepřijal (nabídku být ministrem), protože bez dalších systémových změn by to byl jen další ministr, do kterého by se kopalo a zase by byl vyměněn. To, jestli bude nový ministr, to by nic nezměnilo. Je tam celé ministerstvo, které je tak trochu problém," řekl Smejkal ke spekulacím o blížícím se konci Blatného ve funkci.

Současnou epidemickou situaci by podle něj výměna ministra nezměnila. "Já bych byl pro to, aby se změnila strategie," řekl. Podle něj by bylo vhodné vytvořit odbornou instituci, která by stanovila řešení situace. Proces rozhodování o opatřeních by pak měl být podle něj transparentnější. "Je čas na změnu přístupu k epidemii," řekl.

Přísnější protiepidemická opatření, která začnou platit v pondělí, považuje za nedostatečná. Podle něj by měly velké továrny, které uzavřeny nebudou, fungovat v přísném režimu testování. To znamená, že by zaměstnanci měli být testování jednou týdně PCR testy nebo dvakrát týdně antigenními testy. U těch, kde je to možné, by měl být ze strany státu vymáhána práce z domova. "Nejsem pro úplně zastavení, ale vynucené velkého testování nebo home office," řekl Smejkal.

Neomezený provoz velkých podniků označili za problém v ČT také primář interny nemocnice v Sokolově Martin Straka a bývalý národní koordinátor testování a ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny LF UPOL Marián Hajdúch. "Nebude to dostatečné (lockdown), abychom se za tři týdny dostali do lepších čísel," řekl Hajdúch. Povinné testování v továrnách, které chce vláda prosadit od 5. března, začne pozdě. Naopak za pozitivní považují oba prodloužení karantény z deseti na 14 dnů.