Ministerstvo upraví podmínky pro kontraindikace k očkování

"Nemělo by se to stávat, že by lékař rozhodl, že někdo nemůže mít vakcínu, pokud to není uvedeno v popisu té vakcíny," řekl Vojtěch. Takzvané souhrny údajů o přípravku zveřejňuje ke všem léčivům Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). U vakcín proti covidu-19 jsou podle ministra kontraindikací jen alergické reakce. Například u nejčastější vakcíny Pfizer/BioNTech je to podle dokumentu hypersenzitivita na deset uvedených látek včetně kyseliny octové, cholesterolu nebo sacharózy.

Podle Vojtěcha se objevují případy, kdy lékaři doporučují neočkovat se lidem, kteří by naopak očkováni být měli, například onkologickým nebo hematoonkologickým pacientům se sníženou imunitou. Může podle něj jít i o nedostatek informací ze strany lékařů.

Spolu s odbornými společnostmi chce ministerstvo nastavit jasná pravidla. "Kolegové to mají za úkol. Chtěli bychom to jasně specifikovat, jaké jsou kontraindikace, které z odborného hlediska zapříčiňují, že se člověk nemůže očkovat," uvedl.

Kontraindikací k očkování podle Vojtěcha nejsou ani testem zjištěné protilátky po prodělání nemoci. "To, že má někdo protilátky, a že si to nějaký lékař myslí a že to napíše na papír, to prostě není na základě vědeckých důkazů prokázaná kontraindikace," sdělil Vojtěch.

Lidé, kteří se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů, mají podle mimořádného opatření i po 1. listopadu hrazené z veřejného zdravotního pojištění testy na covid-19. Těmi pak mohou prokazovat svou bezinfekčnost tam, kde je to vyžadováno, například při návštěvě restaurace nebo hromadné akce.

Nově by podle Vojtěcha lékaři mohli informaci o tom, že podle nich pacient nemá být očkován, zanést přímo do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), kam se zaznamenávají i výsledky testů nebo očkování. "Technické řešení kolegové ještě ladí, aby pacienti nemuseli po kapsách nosit nějaké potvrzení," dodal.