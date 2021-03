Brno trápí problém s odpadky. Lidé vyhazují k popelnicím nábytek, lednice i mikrovlnky

I když strážníci za loňský rok prověřují o 20 případů méně než v roce 2019, podezření na vznik nepovolené skládky je na 70. Nečastěji je řešili ve středu města a dále v Zábrdovicích, Židenicích nebo Žabovřeskách. "Hlídky městské policie se na ně zaměřují prakticky nepřetržitě, a jejich počet se tak daří redukovat. Velkou roli zde hraje i všímavost občanů. Velmi pomáhá to, že na černou skládku upozorní už v začátcích jejího vzniku, a tím tak předejdou jejímu zvětšování. Bohužel i přes veškeré snahy nelze vzniku černých skládek zcela zamezit," uvedla Skřivánková.

Upozornila na to, že ne vždy jde o odlehlá prostranství nebo příkopy u lesních cest. "Za černou skládku se totiž považuje i to, co lidé odloží obvykle vedle kontejnerového stání v úmyslu zbavit se toho. Lidé tímto způsobem často vyhazují třeba nepotřebné bytové vybavení, od menších elektrických přístrojů typu mikrovlnné trouby, televizorů až po výrazně objemnější, jako jsou ledničky či pračky. Mnohdy se zde objevuje i dřevěný nábytek a třeba také matrace," popsala Skřivánková.

Problémem je pak i odkládání tříděného odpadu vedle kontejnerů, kdy se například vlivem větru papíry, plastové obaly a další nečistoty rozlétnou po širokém okolí a znečišťují město, někdy i velmi daleko od místa zanechání odpadu.

Stává se, že hlídky na skládce najdou i předměty pocházející z trestné činnosti. Například začátkem roku nalezly na černé skládce v Žabovřeskách jeden pár registračních značek.

Objemný, biologický nebo nebezpečný odpad či textil a kovy mohou obyvatelé zdarma odevzdat ve sběrných střediscích, kterých společnost Sako Brno nyní provozuje 35. Jejich otevírací dobu koronavirus neovlivnil. Platí tam však přísná hygienická pravidla.

"Do prostoru střediska je povolen vstup pouze jedné osoby, případně vjezd jednoho auta. Občané odkládají odpady do kontejnerů bez pomoci obsluhy, ta je pouze směřuje k příslušným kontejnerům podle druhu odkládaného odpadu. Dočasně jsme kvůli ochranným opatřením zastavili odběr použitých výrobků a nábytku, a to včetně sbírky v rámci projektu REUSE," uvedl mluvčí Sako Brno Michal Kačírek.

Dodal, že na sběrných střediscích evidují nárůst odloženého odpadu v meziročním srovnání o devět procent na 21.646 tun. "Z toho množství bioodpadu narostlo o 11 procent a množství vybraného použitého oleje o 15 procent. Papíru se vybralo o pět tun více, skla o 33 tun více. Množství plastu na sběrných střediscích sice kleslo o pět tun, zato z brněnských ulic se jich svezlo o 364 tun více, což je zvýšení o devět procent," vyčíslil Kačírek.