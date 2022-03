Centrum pomoci Ukrajincům v Kongresovém centru odbavilo ve čtvrtek 2220 lidí

Část žadatelů o pomoc muselo centrum ve čtvrtek poslat do jiných asistenčních středisek. Autobusy do nich převezly 227 uprchlíků.

Pracovníci pražského centra ve čtvrtek zajistili ubytování pro 239 lidí prchajících před válkou. Vzhledem k nedostatku ubytovacích kapacit v hlavním městě našlo 105 z nich nouzové útočiště v tělocvičnách.

Na nouzové ubytování byla zatím předělána dvacítka tělocvičen v metropoli a další jsou připravovány. Ke středě v nich bylo podle ředitele pražských hasičů Luďka Prudila ubytováno zhruba 650 ukrajinských uprchlíků.

Primátor hlavního města Hřib ve čtvrtek řekl, že většinu uprchlíků tvoří ženy s dětmi. Z celkového počtu bylo registrováno 41,4 procenta dětí do 18 let, ženy od 19 do 65 let tvoří 44,6 procenta, dospělí muži 10,5 procenta a senioři 3,4 procenta.

Z Ukrajiny utíkají miliony lidí, Evropa zažívá nejrychlejší uprchlickou vlnu od druhé světové

Z Ukrajiny k dnešnímu dni uprchlo před ruskou invazí více než tři miliony lidí, většinou žen a dětí. Převážná část z nich míří do Polska, které eviduje na svém území podle UNHCR zhruba dva miliony Ukrajinců.

V rámci Evropy jde o nejrychlejší uprchlickou krizi od druhé světové války. Podle serveru The Guardian to uvedl Filippo Grandi, komisař Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky.

Řada zemí kvůli krizi uprchlíkům otevřela své hranice. Do Česka za první tři týdny ruské invaze přišlo přes 270 tisíc lidí z Ukrajiny a stát schválil zákony, které jim mají usnadnit přístup k práci, zdravotnímu pojištění a ke studiu.

I v Německu dostanou uprchlíci z Ukrajiny ihned povolení k pobytu i k práci a ukrajinské děti mohou okamžitě nastoupit do škol. Dánsko také přijalo zákon, který umožní uprchlíkům z Ukrajiny začít pracovat, chodit do školy a pobírat sociální dávky, a to prakticky ihned po příjezdu do země.

Podobně i Polsko umožní uprchlíkům z Ukrajiny legálně pracovat nebo získat sociální a zdravotní pojištění. Některé země, jako Maďarsko, ale svůj přístup k lidem z Ukrajiny teprve přehodnocují a na plánu, jak se vyrovnat s potenciálním nárůstem migrace, budou teprve pracovat.