Do práce, z práce, jinak téměř nikam. Jak by vypadalo Česko v karanténě?

Vláda dnes na odpoledním mimořádném jednání zváží vyhlášení karantény pro celé Česko. Projedná také opatření, podle kterého by nemocnice, ambulantní lékaři a stomatologové odložili všechny preventivní výkony i další výkony, které odložit lze.

Karanténa může nabývat řady podob, jednu věc má ale společnou. Prakticky by se na maximum omezil volný pohyb osob na veřejnosti. Lidé by tak v zásadě mohli jen do práce a z práce. Hromadná doprava podle Babiše žádných omezení nedozná.

Občany pochopitelně nelze odstřihnout od nejnutnějších potřeb, proto by byl povolen i odchod z domu do obchodu. V jakém rozsahu ale není známo. Některé země či jejich oblasti v rámci karantény přistoupily k tomu, že na nákup smí jen jedna osoba z domácnosti.

Povoleny by zůstaly také návštěvy lékaře. Ty by se ale mohly limitovat pouze na nejnutnější případy a neodkladné záležitosti a zákroky. Přesná podoba bude ale známa až v neděli odpoledne, pokud vláda karanténu schválí.

Vláda chce těmito opatřeními omezit riziko nakažení koronavirem. V sobotu večer byl počet nakažených pacientů 189, dnes ráno bylo 214 případů, Babiš před polednem oznámil, že jich je už 231. Do večera může podle něj vzrůst počet pacientů na 300.

Karanténu bude Babiš, jak uvedl, navrhovat i proto, že někteří lidé nedodržují nyní stanovená omezení proti dalšímu šíření koronaviru. "My nechceme lidi trestat. Apeluji na to, aby lidé byli rozumní. Zatím to nepomáhá," uvedl premiér. O plošné karanténě řekl, že "to musíme udělat".