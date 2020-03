Hoteliéři zavírají hotely, někde jsou ještě hosté

Hotely fungují v omezeném provozu, některé ale musely část zaměstnanců propustit, jiné situaci vyhodnocují. Vyplývá to z ankety ČTK mezi provozovateli hotelů.

Z rozhodnutí vlády platí od dnešního dne zákaz vstupu cizinců do ČR stejně jako vycestování Čechů do zahraničí. Zároveň je omezen volný pohyb obyvatel. Restaurační zařízení musejí být zavřena, vláda na nedělním jednání dále rozhodla, že hotely a penziony nesmějí prodávat do 24. března ubytování. "Vzhledem k současnému vyhlášení karantény v České republice a uzavření hranic předpokládáme, že většina hotelů bude stát před rozhodnutím, zda zcela nepřeruší provoz," uvedl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

Společnost EuroAgentur Hotels & Travel má v Praze otevřené čtyři hotely z 18, do kterých o víkendu sestěhovala všechny hosty, uvedl generální ředitel a předseda představenstva společnosti Josef Bára. "Veškeré stravování včetně snídaní nyní servírujeme výhradně na pokoj. Staráme se hlavně o zdraví našich klientů a zaměstnanců, dezinfekci nám sehnal náš dodavatel na Slovensku, respirátory bohužel nejsme schopni zajistit," doplnil. Některé pracovníky společnost propustila, někteří jsou s malými dětmi doma, další musejí být v karanténě a jiní si vybírají dovolenou.

Síť Jan Hotels ze svých pěti hotelů zavřela čtyři, dva v Praze a dva v Českém Krumlově. V hotelu Duo v Praze podle ředitele společnosti Eytana Goldmana je ubytovaných několik hostů. Podle Goldmana je nyní jasné, že současná situace může společnosti způsobit existenciální problémy. "Samozřejmě využijeme státní podporu. Očekáváme, že stát hotely podpoří. Zatím jsme o tom ale žádné informace neobdrželi," uvedl.

V provozu pro menší počet hostů je také Four Seasons Hotel Prague. "Od minulého týdne je dočasně uzavřen provoz CottoCrudo restaurace, CottoCrudo baru, The Gallery Lounge a lázní Ava Spa. Nyní vyhodnocujeme nastalou situaci a děláme maximum pro zachování pracovních míst," řekla mluvčí hotelu Veronika Tamchynová.

V českých hotelech, penzionech a kempech se loni ubytovalo rekordních 22 milionů návštěvníků. Strávili v nich více než 57 milionů nocí. Cestovní ruch zajišťuje zhruba čtvrt milionu pracovních míst. Jen v Praze je podle Stárka každý jedenáctý člověk zaměstnán v cestovním ruchu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou banku zřídilo program Úvěr Covid. Podnikatelé mohou ode dneška žádat o bezúročné půjčky kvůli potížím způsobeným novým typem koronaviru. Program se týká i případů, kdy firmám uškodila opatření zaváděná českou vládou. Podnikatelé mohou žádat o částku od půl milionu do 15 milionů korun. Do programu vláda zatím uvolnila 600 milionů korun.