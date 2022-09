Po pádu lešení v Litoměřicích jsou tři lidé vážně zranění

— Autor: ČTK

V Litoměřicích se dnes dopoledne zřítilo lešení, tři lidé utrpěli vážné zranění. Dva lidi do nemocnic přepravily sanitky, jednojo člověka s velmi vážným zraněním transportoval do ústecké nemocnice vrtulník. ČTK to řekl mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.