Případ vraždy seniorů na Rokycansku odložen, podezřelý byl nepříčetný

Šestasedmdesátiletého muže a jeho o pět let mladší manželku údajně zabil v domě s pečovatelskou službou jejich vnuk. Policisté ho zadrželi několik hodin po činu a vzápětí ho převezli do psychiatrické nemocnice.

Státní zástupce zřejmě v příštích dnech podá soudu návrh na umístění muže do zabezpečovací detence.

"Ze závěru znaleckého posudku vyplynulo, že muž pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost a ovládat své jednání. Čin spáchal v nepříčetnosti a není za něj trestně odpovědný," řekla policejní mluvčí Markéta Fialová.

Vražda se stala 6. února večer v pečovatelském domě. Jde o přestavěný objekt bývalých kasáren na okraji vsi. V domě, kam dojíždějí pečovatelky a není tam trvalá služba, je kolem 40 bytů. Mrtvý muž byl nalezen v bytě, jeho manželka venku pod balkonem.

V Plzeňském kraji je to v posledních letech několikátý případ, kdy člověk podezřelý z vraždy spáchal čin v nepříčetnosti. V roce 2015 poslal soud do zabezpečovací detence kvůli dušení nemoci a nepříčetnosti tehdy sedmačtyřicetiletého muže, který o rok dříve zastřelil u Chrástu na Plzeňsku starožitníka. V květnu 2015 ubodal devětadvacetiletý muž mladou knihovnici v Horní Bříze. Kvůli duševní chorobě a nepříčetnosti ho o rok později poslal soud do zabezpečovací detence.

Stejné opatření vyměřil letos v květnu plzeňský krajský soud dvacetiletému muži z Plzně. Muž s vážnou psychickou poruchou, paranoidní schizofrenií, loni v prosinci v jednom bytě v Plzni přeťal mačetou hrdlo sedmnáctiletého mladíka, který na místě vykrvácel.