Smutek v ZOO Ostrava, lev indický musel být utracen. Proč?

Samec se narodil v roce 2003 v anglické Zoo Paignton a do Ostravy byl dovezen jako tříletý. "Bohužel po sobě nezanechal žádné potomky," uvedla Nováková. Chovný pár byl do Ostravy přivezen v roce 2006, kromě samce to byla tehdy také tříletá samice Asha ze švédské Zoo Eskilstuna. Lví pár spolu žil harmonicky několik let, ale nepodařilo se jej rozmnožit. Při speciálním vyšetření v roce 2010 pracovníci berlínského institutu zjistili, že samice má neoperovatelné cysty na vaječnících, které jí brání v zabřeznutí.

"Odchov mláďat v lidské péči je naprosto klíčový, jelikož lev indický je jedním z nejvíce ohrožených poddruhů lva. V současnosti se v přírodě vyskytuje pouze v rezervaci Gir Forest a několika dalších rezervacích v západoindickém státě Gudžarát, kde přežívá okolo 500 jedinců," uvedla Nováková.

Na doporučení koordinátora záchovného programu pro lvy indické proto zoo v roce 2011 dovezla z Rotterdamu mladou lvici Kibu. Ani nově sestavenému páru se však nepodařilo odchovat mláďata. V roce 2013 byla zvířata vyšetřena a obě byla v pořádku a plodná. Samice nakonec mláďata v letech 2015 a 2016 porodila, ale vždy do druhého dne po porodu uhynula. V obou případech šlo o jednu samici, kterou matka sice očistila, ale neměla dostatek dalších zkušeností, aby se o mládě dále postarala.

"V rámci úzké a nezištné spolupráce mezi zoologickými zahradami byl samec na podzim roku 2017 převezen do Zoo Praha, aby se zde pokusil rozmnožit s tamními dvěma lvicemi původem z Indie. Přestože ani jedna ze samic nezabřezla, pozitivní na pobytu samce bylo, že je díky svým zkušenostem naučil pářit," uvedla Nováková.

Loni na jaře se samec vrátil do Ostravy. "Lvi se v přírodě mohou dožívat okolo 12 až 14 let. V lidské péči bývá dosažený věk těchto zvířat obvykle vyšší. Přestože se však zdají být zvířata v dobré kondici, mohou mít nejrůznější zdravotní problémy spojené právě s vysokým věkem," doplnila Nováková.

Lev indický je ve volné přírodě na pokraji vyhubení zejména kvůli úbytku přirozeného prostředí, ale například i pytláctví.