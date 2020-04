Testování kolektivní imunity: V Litoměřicích obrovský zájem, v Brně se lidé hádali

Prvním testovaným byl třiašedesátiletý Vladimír Hynek z Brna, který měl negativní test. "Přišel jsem o půl sedmé a čekal jsem velké řady, ale bylo tu jen pár lidí," uvedl Hynek. Davy přicházely postupně.

Stan se otevřel v 8:00. "Vypsal jsem papíry, zkontrolovali mi to, píchli mě do prstu a udělali test. Za deset minut jsem byl ze stanu venku," uvedl Hynek. Přišel nejen, aby věděl, zda má protilátky, ale také aby jako občan přispěl vzorkem do studie kolektivní imunity. Studie ukáže, kolik lidí může být v populaci bez příznaků nemoci covid-19, přitom by mohli být jejími šiřiteli.

Testování vypuklo... v jednom stanu zvládnou denně otestovat na 150 lidí. #koronavirus #testovani pic.twitter.com/XaBpb1ujpC — Barbora Žítková (@Zitkova_CT) April 23, 2020

Zhruba v 7:30 přišla na náměstí pětašedesátiletá žena z Brna. "Fronty mi tu připomněly dobu, kdy jsme stávali na banány. Tehdy to ale bylo dobrodružství," řekla žena. Podle ní jsou nyní lidé agresivní, někteří se dohadovali, že předbíhají nebo že nemají 60 a více let, právě pro tuto skupinu je určená doba odběrů od 8:00 do 10:00. "Stáří není žádná výsada, jde vidět, že jsme nedůtkliví. Mladé generaci tím nedáváme dobrý příklad," řekla žena, která přišla, aby věděla, jak je na tom.

Stany jsou v Brně na Moravském náměstí a u univerzitního kampusu. Na místech budou týden přístupné od 8:00 do 18:00. Podle děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Martina Repka bylo na Moravském náměstí více lidí než u kampusu. Kromě Brna jsou stany na několika místech v Praze a v Ústeckém kraji. V pátek začne testování i v kraji Olomouckém. Regiony jsou záměrně vybrané tak, aby měly různou epidemiologickou výchozí situaci.

Zájemci podstoupí takzvané rychlotesty, které ukážou, zda mají na koronavirus protilátky. To může znamenat, že nemoc buď prodělávají nebo ji měli. Bude-li test pozitivní, lidé podstoupí klasické testy, které nemoc potvrdí, nebo vyloučí. Studie kolektivní imunity by měla být v květnu.

Obrovský zájem je v Litoměřicích o testovací studii zaměřenou na zjištění úrovně kolektivní imunity vůči onemocnění covid-19. Od rána stály před výstavištěm Zahrady Čech, kde se v pavilonu G odebírají vzorky, stovky lidí. Podle mluvčí města Evy Břeňové zatím zdravotníci stíhají otestovat všechny příchozí. Řekla to dnes v 10:30 ČTK. Na odebírání vzorků se podílí zdravotníci a lékaři, řekla novinářům koordinátorka testování Marcela Koudelková z Ústavu zdravotnických studií a statistiky. Testování začalo v 8:00, potrvá podle předpokladů zhruba týden.

Na Litoměřicku je v kraji nejvíc potvrzených případů nákazy koronavirem, podle krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem jich ke středečnímu večeru bylo přes 230. Testovat se však budou podle Břeňové pouze obyvatelé Litoměřic. "Předpokládá se, že budou odebrány 3000 vzorků, a to ve třech věkových kategoriích, přičemž z každé věkové kategorie to má být 1000 vzorků," řekla dnes novinářům Břeňová.

Zdravotníci budou odebírat krev od 8:00 do 18:00, první dvě hodiny byly vyhrazeny pro občany od 60 do 89 let. Dalšími kategoriemi jsou lidé ve věku od 40 do 59 let a od 18 a do 39 let.

Studie poskytne odborníkům informace potřebné v boji proti pandemii koronaviru, ukáže, v jaké míře přišli lidé s koronavirem do kontaktu. Odborníci díky studii také zjistí klíčové údaje pro výzkum choroby covid-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje.

Testování by mělo skončit 1. května. "Nikdo nedokáže odhadnout, jakou rychlostí se tak bude dít," uvedla Břeňová. Podle Koudelkové se kvůli enormnímu zájmu lidí o odběry počítá s brzkým ukončením testování. "Máme určité kapacity, teď se teprve rozjíždíme, ale budeme se snažit vyhovět všem," řekla Koudelková. O tom, že by se počet testovaných měl navyšovat, nemá informace.

Testovací stany v Brně a v Praze dnes také zaznamenaly ohromný zájem. Tam už je kapacita pro dnešek vyčerpaná a další zájemci už by v těchto městech dnes chodit neměli.

Příchozím účastníkům studie se po vyplnění potřebných dokumentů odebere krev z prstu. Ke zjištění pozitivity slouží test, kde se po 15 až 20 minutách objeví, zda je, nebo není osoba pozitivní, a pokud ano, test ukáže i případné protilátky testovaného vůči nemoci covid-19. "V případě, že je pozitivní, pokračuje do druhé větve a to jest faryngeální stěr, který provádějí zdravotníci armády," řekla Koudelková a doplnila, že poté by měl člověk kontaktovat hygienickou stanici.

Armáda zabezpečuje chod odběrového místa. "Do našeho stanu přijdou občané, kteří měli při prvním rychlotestu pozitivní nález," řekl novinářům Jan Schwarzbach z krajského vojenského velitelství. Dodal, že vzorky budou vojáci přepravovat do laboratoře.