Žalobce podal obžalobu na soudce kvůli pokusu o sexuální nátlak na nezletilou

Obžalobu na soudce podal státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Břeclavi 12. května, a to u Městského soudu v Brně. Soudce byl loni obviněn z trestných činů sexuálního nátlaku ve stadiu pokusu, ohrožování výchovy dítěte, zneužití pravomoci úřední osoby a výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. "V případě, že citovaným soudem bude uznán vinným z žalované trestné činnosti, hrozí mu trest odnětí svobody v délce jeden až pět roků," uvedl Olma.

Podle informací ČTK obviněný působil u Krajského soudu v Brně. S dívkou si údajně dlouhodobě psal a následně ji i navštěvovat. Od poloviny loňského roku je postaven mimo službu. Na podzim podala kvůli případu tehdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) na soudce kárnou žalobu.

Soudce se podle vyšetřovatelů předloni v létě dostal k nezletilé dívce prostřednictvím svého povolání. Následně si s ní začal dopisovat přes sociální sítě a dívku také opakovaně navštěvoval, a to i přes upozornění lidí z jejího okolí, že to není vhodné. Muž se posléze údajně pokusil dívku donutit k sexu, což se ale nestalo. Soudce loni Deníku N potvrdil, že obviněný je, odmítl ale, že trestné činy spáchal.

"Sám nevím, co za tím je. Nic takového jsem neudělal, připadám si jako postava z románu Franze Kafky. Nevím, co si o tom myslet, připadám si jako ve zlém snu. Na nikoho jsem nikdy sexuální nátlak nedělal. Co nashromáždila policie, se nezakládá na pravdě. Víc k tomu říkat nechci, pro mě je to dlouhodobá noční můra," sdělil soudce.