Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se hranice ale pravděpodobně neotevřou dříve než v červnu.

Česká republika by podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže mohla s vytipovanými zeměmi uzavřít dvoustranné dohody na výměnu turistů. "Rádi bychom, aby se tím diplomaté, zdravotníci a další odpovědní lidé zaobírali už nyní a připravilo se vše na okamžik, kdy budou hranice průchodné," uvedl v rozhovoru s TTG Czech.

Například se Slovenskem by podle něj mohla dohoda platit od konce června, do poloviny července by se mohl otevřít koridor do Chorvatska. Další dohody by mohly vzniknout s Bulharskem, Thajskem, Vietnamem nebo Maledivami, řekl.

CK Exim Tours nepokládá za spravedlivé prosazování konkrétních zemí. Pro obnovu cestování budou podle obchodního ředitele a tiskového mluvčího CK Petra Kostky zásadní tři body - otevření hranic, žebříček vývoje epidemie a míra bezpečnosti, která znamená kontroly na letištích a podobné záležitosti. V nabídce Exim Tours tvoří Chorvatsko podle něj jen malou část. Podle aktuální situace se dá předpokládat, že například do Itálie či Španělska se brzy znovu cestovat nezačne, řekl.

Širokou nabídkou zájezdů do Chorvatska a na Slovensko disponuje například cestovní agentura Invia. Do Chorvatska přes ní loni vycestovalo 40.000 lidí. Vlastní dopravu využilo 65 procent lidí, autobusem necelá třetina, jen dvě procenta Čechů do Chorvatska letělo, uvedla mluvčí Invie Andrea Řezníčková. Téměř polovinu turistů do Chorvatska podle ní tvoří rodiny s dětmi. "Co se týče ubytování, vedou v Chorvatsku tříhvězdičková ubytování, potom dvouhvězdičková a apartmány," dodala. Na Slovensko s Invií loni jelo 7500 Čechů, 97 procent z nich odjelo vlastní dopravou.

Chorvatsko je také významnou součástí nabídky CK Alexandria. "Pokud bude možnost a bude to ze zdravotního pohledu bezpečné, určitě se na nabídce zájezdů do Chorvatska budeme podílet," uvedl marketingový ředitel CK Petr Šatný. Jezdit by se podle něj mohlo začít dle vývoje epidemie také do Bulharska, kde má Alexandria i vlastní hotely. Je tak schopna zajistit fungování a opatření, aby splňovaly veškeré požadavky a nařízení, dodal.

Chorvatský premiér Andrej Plenković v pátek na twitteru napsal, že v rámci výborných vztahů mezi Českou republikou a Chorvatskem se s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO) domluvili, že ministři turistiky obou zemí vytvoří přijatelný model příjezdu českých turistů v letošní sezoně.

U kontekstu odličnih odnosa 🇭🇷 i 🇨🇿 razgovarao sam s češkim kolegom @AndrejBabis te smo dogovorili da nam ministar @CappelliGari i ministrica @DostalovaK predlože prihvatljiv model dolaska 🇨🇿 turista u 🇭🇷 tijekom ovogodišnje turističke sezone. @Croatia_hr pic.twitter.com/mP13qZadq5 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) April 17, 2020

Chorvatsko a Slovensko patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější zahraniční destinace českých turistů. Podle dat Českého statistického úřadu loni do Chorvatska na delší pobyt odjelo 740.000 lidí, na Slovensko 697.000 turistů. Například do Itálie jich vyjelo 605.000 a do Řecka 407.000.