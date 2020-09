ČR potřebuje obchodní cesty do Německa. Nejlépe bez covid testů, říkají zástupci svazů

ČTK to dnes sdělili zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP)

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dnes řekl, že Německo ve středu pravděpodobně zařadí prakticky celou ČR mezi rizikové oblasti. Mezi rizikovými místy na německém seznamu je již Praha a Středočeský kraj. Při vstupu do země je nutný negativní test na koronavirus ne starší než 48 hodin, nebo podstoupení karantény a následné otestování v Německu. Od 1. října se podmínky změní. Karanténa bude nutná v každém případě. Ukončit domácí izolaci bude možné nejdříve po pěti dnech, a to na základě negativního testu. Pokud se člověk otestovat nenechá, bude muset v karanténě zůstat 14 dní.

Pokud Německo celou ČR zařadí mezi rizikové země, podle ředitele mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy Lukáše Martina by bylo dobré, aby pro obchodní cesty existovala výjimka po vzoru Bavorska. "Svaz průmyslu také dlouhodobě bojuje za to, aby náklady na případné koronavirové testy byly pro byznys odečitatelnou položkou od nákladů daně, což by mělo platit i v případě obchodních cest do Německa," uvedl dále.

Zařazení ČR mezi rizikové země Německem podle místopředsedy představenstva AMSP Evžena Reitschlägera zkomplikuje kamionovou dopravu a pozastaví se dovoz a vývoz zboží. Z omezení podle něj vyvstává řada otázek, například jak budou dostupná testovací místa, která jsou již nyní přetížena nebo zda bude test na německé straně vyžadován opakovaně a po jaké periodě. "Nevíme, jak se bude řešit nucená pauza u tranzitu. Je rovněž nejasné, zda Německo vyžaduje negativní test ne starší 48 hodin - od odběru nebo od zaslání výsledku testu," uvedl dále.

Pro cesty z Prahy a Středočeského kraje platí nyní výjimky pro pendlery bez příznaků nákazy, řidiče kamionů a průjezd zemí. Pendleři by podle aktuální informací mohli mít výjimky i nadále.

Německo je pro ČR největším obchodním partnerem. Loni tam firmy vyvezly zboží v hodnotě téměř 1,5 biliónu korun. Za prvních sedm měsíců letošního roku pak zboží v hodnotě 766 miliard korun, uvedl.