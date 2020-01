Letecké spoje do Číny fungují beze změn, prodejci nabízejí storna

"Všechny lety budou obsluhovány i nadále podle letových plánů," uvedla ředitelka letenkového oddělení Student Agency Věra Janičinová. Z Prahy se nyní létá do čtyř čínských měst.

Kvůli koronaviru někteří dopravci začali nabízet bezplatná storna či změny letenek na spoje směřující na vybraná čínská letiště. Jde například o lety China Southern Airlines do Wu-chanu, dále Quatar Airways do Pekingu, Gungzhou, Hangzhou, Šanghaje nebo Chongging. Ode dneška podobné služby nabízí i China Eastern Airlines na všechny letenky do Číny vystavené nejpozději dnes a Hainan Airlines na letenky vystavené do čtvrtka. Čerstvě se přidal i dopravce Sichuan Airlines.

Letenky do Číny přenastavuje i letenkový portál Letuška.cz. "Společně s leteckými společnostmi se snažíme řešit situaci tak, abychom cestujícím vyšli co nejvíce vstříc. Řešením může být třeba změna termínu letů zdarma nebo vrácení peněz vynaložených za letenku v plné výši," uvedl šéf portálu Josef Trejbal.

Janičinová připomněla, že letos už možnosti změny rezervace zakoupených letenek využili někteří cestující u cest do Íránu a Iráku. "V souvislosti se situací jsme zaznamenali řadu dotazů na přelety letadel íránským vzdušným prostorem, nicméně až do odvolání byly všechny přesměrovány, takže do oblasti Íránu vůbec na své trase nezasahují," dodala.

Praha má nyní čtyři letecká spojení s Čínou. Do Pekingu létá od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začal Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines spustily linku do Šanghaje, s mezipřistáním v Si-anu. Jde o 12 spojení týdně. V roce 2019 podle letiště využilo přímých leteckých spojení mezi Prahou a Čínou 188.000 cestujících v obou směrech.

China Eastern Airlines ve čtvrtek oznámily, že od března omezí o jeden spoj linku z Prahy do Šanghaje. V provozu tak na trase zůstanou čtyři spoje týdně. Důvody nejsou známy. Ve středu zrušily svou pravidelnou linku z Prahy do Pekingu Hainan Airlines. Ani v tomto případě důvody dopravce nesdělil.