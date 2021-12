Pro restaurace dle asociace z opatření vyplývá hlavně omezení lidí u stolu

Od vlády stále chybí jasné slovo, jak to bude s kompenzacemi pro podnikatele v souvislosti s omezením provozu, není doba na dlouhé rozmýšlení, řekl dnes ČTK restauratér a garant projektu Moje restaurace za AMSP Luboš Kastner.

Provozovatelé stravovacích provozů byli podle Kastnera po středeční tiskové konferenci vlády, kdy představila opatření pro přelom roku, zmatení. Znejistěla je hlavně informace o tom, že akcí, vánočních a silvestrovských večírků se od 29. prosince do 2. ledna může účastnit nejvýše 50 lidí. Nebyli si jisti, zda nebudou muset mít po celý den ve zmíněném období v podniku vždy maximálně 50 hostů.

Z písemného znění opatření je fungování podle Kastnera jasnější, když v odstavci vztahujícím se ke gastronomickým provozům zůstala z hlediska kapacity pouze informace o snížení počtu lidí u stolu. Nová vláda by se podle Kastnera měla naučit sdělení veřejnosti lépe interpretovat.

Co se týká maximálního počtu čtyř lidí u stolu, vyjma členů jedné domácnosti, je to podle Kastnera déjà vu probírané s epidemiologem Romanem Prymulou, který loni zhruba měsíc stál v čele ministerstva zdravotnictví. V rozhodnutí Kastner nevidí logiku, chybí mu podrobné zdůvodnění určení tohoto konkrétního počtu.

Resort zdravotnictví v odůvodnění přijatých opatření uvedl, že stolování, především pak ve vnitřních prostorech, je v mnoha studiích považováno za vysoce rizikovou činnost. Vzhledem ke konzumaci nelze po lidech vyžadovat zakrytí úst a nosu, navíc v restauracích či hospodách lidé tráví více času než například v obchodech.

"Do restaurací chodilo během posledních čtyř týdnů zhruba o 20 procent hostů méně než v roce 2019, tržby podnikům poklesly v průměru o osm procent. Na Silvestra lze bohužel očekávat další výrazný propad," uvedla Jana Kohoutová ze společnosti Storyous, která dodává do restaurací technologie a pokladní systémy.

Nezbytné jsou proto podle Kastnera kompenzace. Nový ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) má podle něj silný ekonomický profil, nemělo by mu trvat déle než několik hodin, seznámit se s programy náhrad navrženými předchozí vládou. Vina podle Kastnera padá i na hlavu nového ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), který se k otázkám státních kompenzací vyjadřuje podle něj spíše nekonkrétně a vyhýbavě. "Vláda by měla o náhradách rozhodnout ještě do konce roku, dokud neplatí rozpočtové provizorium," dodal Kastner.