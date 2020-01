Do České republiky zavítá ročně přes 600.000 turistů z Číny. V Česku stráví v průměru dva a půl dne, přičemž většina z nich míří právě do české metropole. "Čínští turisté můžou nabýt pocit, že v hlavním městě nejsou Pražany vítáni a můžou se Praze při svých cestách po Evropě spíše vyhýbat. Kroky hlavního města tak můžou mít nepříznivý vliv na obchodníky a firmy působící v turistickém ruchu, samozřejmě z toho plynoucí také nižší výběr daní," řekl mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Diro.

Podle prezidenta Smíšené česko-čínské komory vzájemně spolupráce Jaroslava Tvrdíka je Česko pro Čínu kvůli krokům opozičních nebo regionálních politiků problematický partner, což poškozuje zájmy českých firem. Spolupráce mezi oběma zeměmi podle něj stojí výhradně na osobním přátelství mezi prezidentem Milošem Zemanem a prezidentem Si Ťin-pchingem.

"Když z česko-čínského vztahu zmizí jeho (Zemanův) ochranný deštník, reálné hrozí, že žádné česko-čínské vztahy mnoho let již opravdu nebudou. A to pak je pro české firmy v Číně obří problém," dodal pro ČTK Tvrdík.

Čínské finanční centrum Šanghaj dnes oznámilo, že pozastavuje veškeré oficiální styky s Prahou poté, co české hlavní město podepsalo partnerskou smlouvu s tchajwanskou metropolí Tchaj-pejí. Partnerskou smlouvu o ekonomické, obchodní a kulturní spolupráci podepsali pražský primátor Zdeněk Hřib a starosta tchajwanského hlavního města Tchaj-peje Kche Wen-če v pondělí. Praha loni v říjnu ukončila sesterskou smlouvu s čínskou metropolí Pekingem kvůli sporu o vyškrtnutí klauzule, že Praha uznává politiku jedné Číny.

V Šanghaji v současnosti vyrábí část své produkce pro čínský trh například Škoda Auto. Čína je pro ní největším odbytištěm.

Je naším výsostným právem navazovat partnerskou spolupráci s kýmkoliv a kdykoliv. Pokud Čínské lidové republice vadí, že nadále chceme upevňovat dobré vztahy s významným investorem Tchaj-wanem, je to problém na jejich straně, nikoliv na naší. — Markéta Adamová (@market_a) January 14, 2020

Loni podle ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy citelně zpomalil růst českého vývozu do Číny. Od ledna do listopadu, což je měsíc, za který jsou k dispozici poslední dostupná data, stoupl objem exportu do Číny o 1,7 procenta, zatímco o rok dříve to bylo za stejnou dobu meziročně tempem 5,2 procenta. K vypovězení sesterského partnerství mezi Prahou a Pekingem přitom došlo v říjnu. "Zájem Číňanů o Česko klesal ale již předtím, ve třetím čtvrtletí, tedy během prázdnin a v září, a to meziročně o více než dvě procenta. Lze předpokládat, že turistický zájem Číňanů o ČR i v důsledku ukončování partnerství mezi Prahou a Pekingem, resp. Prahou a Šanghají, dále ochabne," podotkl Kovanda.

Podle něho je Tchaj-wan ovšem zhruba čtrnáctkrát větším investorem v českém zpracovatelském průmyslu než Čína. To znamená, že je pro Česko ekonomicky poměrně dost významný. Většími investory už jsou v tuzemském průmyslu z asijských zemí dlouhodobě jen Jižní Korea a Japonsko. V turistickém ruchu - a zejména v jeho potenciálu - ale pevninské Číně z důvodu diametrálně odlišné lidnatosti, a tedy zásobárny možných turistických návštěvníků, konkurovat nemůže, uzavřel Kovanda.