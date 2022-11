Glosa | Kontroverzní MS ve fotbale plné gest. Zaslouží si po něm Infantino další funkční období?

Jistě si všichni živě pamatují nedávná plamenná slova předsedy světového fotbalu Infantina hovořící o tom, že se cítí být Arabem, gayem, postiženým i ženou, že by se měl západní svět tomu rozvíjejícímu tři tisíce let spíše omlouvat za svůj rasismus a pokrytectví vůči němu, když teď Západ poukazuje mohutně na nedodržování lidských práv v Kataru. A že by si dovedl představit šampionát v Íránu či dokonce v KLDR, protože fotbal dokáže měnit svět.

Infantino, jenž se s rodinou přestěhoval do Kataru už rok před zahájením mistrovství, by se do takovéto až absurdní situace nemusel dostat, kdyby před lety naprosto vším zdiskreditovaný tehdejší šéf FIFA Sepp Blatter nerozhodl o Kataru jako o pořadateli tohoto šampionátu. Nechvalně proslulý švýcarský funkcionář je v těchto letech vyšetřován soudy kvůli podivným machinacím a jednáním při volbě pořadatele nejen tohoto mistrovství, ale i toho před čtyřmi lety, které se konalo v Rusku. Od Infantina se při jeho zvolení v roce 2016 čekalo, že udělá za temnou minulostí FIFA tlustou čáru, svým dosavadním jednáním ale čáru dělá spíše zmizíkem.

Svět jako takový je pochopitelně pro všechny s těmi největšími rozdílnostmi, o tom žádná. A každý by na něm měl mít v ideálním světě stejná práva, o tom snad také žádná. Rozhodně ale k lepšímu ideálnějšímu světu nepomůže Gianni Infantino svým plamenným projevem poté, co se šampionát umístí do Kataru a před tím, co jeho FIFA zakáže fotbalistům se proti utlačováním lidských práv projevit.

Copak o to, sám jsem také příznivcem toho, že když se koná nějaká sportovní velká akce, ať už je to kdekoli, aby se věnovala pozornost spíše samotnému sportu, protože co jiného dokáže lidi nejrůznější pleti a vyznání po celém světě spojit, nehledě na to, že na gesta jako klekání v případě Angličanů, zakrývání úst v případě Němců či nošení duhových motivů když ne v případě fotbalistů, tak v případě novinářů (u kterých si nejsem jist, jestli je to úplně v jejich popisu práce), se dá použít hláška z Pelíšků „A komu tím prospějete?“

Může ale za to sama FIFA v honbě za co největším ziskem, protože jsou všude ve světě peníze vždy až na prvním místě, a tudíž její tehdejší i současní představitelé a činovníci svým nemorálním jednáním, že zase je tu, bohužel, sport s politikou ruku v ruce. Proto by neměl rozhodně Infantino dál pokračovat v čele fotbalu.

Náplastí na duši ryze fotbalového fanouška je fakt, že ať už se fotbalový šampionát koná kdekoli, nadále platí, že přináší řadu příběhů, díky kterým se přeci na fotbal celý svět dívá a díky kterým svět fotbal opravdu spojuje a alespoň na chvíli tak každého dělá rovnocenným.

Normální selský rozum ale autorovi těchto řádků říká, že tyto řádky situaci taktéž nijak nepomůžou, zvlášť když jsou psané v češtině.