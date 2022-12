GLOSA | Události Petra Nutila: Rozmary ruského trpaslíka Putina, fotbal o prsa korejské ženy a Vánoce

A začneme pěkně zostra, totiž jedním ruským trpaslíkem, který se rozhodl kazit svým sousedům i Vánoce. Kvůli ruskému raketovému ostřelování totiž velká část Ukrajiny uprostřed zimy nemá elektřinu, což je jedna z bazálních komponent kritické infrastruktury, které Putin dlouhé měsíce systematicky ničí, a také jedna z věcí, za které si zaslouží shořet v pekle. Pokud můžete, nadělte teď o vánocích bojujícím Ukrajincům dárek – a přispějte na jejich obranné úsilí v boji s opilým a zdivočelým ruským medvědem tady. Rozhodně to bude dávat smysl a vylepšíte si karmu. Děkuju.

Když jsme u té Ukrajiny. Prezident Zelenskyj navštívil USA a odvezl si příslib americké pomoci ve výši 45 miliard. Je fajn vědět, že ještě někde tenhle absurdní svět dává trochu smysl.

Fotbalové mistrovství světa v Kataru skončilo infarktovým zápasem mezi Francií a Argentinou, které vyhrál zástupce jihoamerického kontinentu, k čemuž gratulujeme, i když autor tohoto souhrnu má k fotbalu zhruba tak stejně vřelý vztah jako k norským slow-TV přenosům o pletení svetrů, nebo dokumentům o tvrdnutí chleba.

Ale pojďme domů. Byly Vánoce. Češi se pokusili o vyvolání sebevraždy akutním infarktem po přejedení se nesmyslným množstvím kaprů, řízků, vinných klobás, salátu a mohutně rozhýbali ekonomiku nákupem nesmyslných dárků na dluh. Za to jsou jak ministerstvo financí, tak i důchodový systém jistě vděční.

Na mnoha místech naší krásné země napadl sníh a pak roztál. Vyvolalo to množství dohadů, hádek a kontroverzí na sociálních sítích. Ukázalo se totiž, že ať je sucho nebo prší, ať mrzne nebo ne, Češi se dokážou vždy a za všech okolností dokonale poštěkat o tom, jestli je to dobře nebo ne a kdo za to může. To je dokonalý důkaz toho, že fakt žádné skutečné problémy nemáme. Následující zpráva toho budiž dokonalým příkladem.

Pirát Mikuláš Ferjenčík schytal čočku za svůj tweet o těsné výhře Argentinců ve fotbale, ve kterém jej přirovnal k výhře „o prsa korejské ženy“. Jeho spolustranička Adéla Šípová jej velmi záhy veřejně vyzvala ke smazání tohohle urážlivého tweetu, neboť korejské ženy se zápasem nemají žádnou souvislost. To chápeme. Souhlasíme. Podepisujeme. A doporučujeme, aby se už konečně přestaly urážet myši, protože nejsou motorové, nebohé vrány jako vejr či vrána, které skutečně nemohou za to, jak čumí, a preventivně se omlouváme všem Libanoncům, kterých by se mohlo dotknout české přirovnání „je v tom mrdník jak v bejrútský telefonní ústředně.“

Prezidentský kandidát Andrej Babiš přitáhl kvůli své netransparentní kampani pozornost Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který se u něj chystá na kontrolu. Jen aby nedošlo k mýlce nebo falešným očekáváním, je to úřad zcela bez pravomocí, dosahu a smyslu. Obvykle objeví chyby a prohřešky po volbách, kdy už je to všechno úplně jedno a udělí pokuty, nad kterými volební mágové ani nepozvednou obočí. Tak pojďme radši zpět do světa.

Ve francouzském Toulonu způsobil 88letý penzista svou vskutku netradiční anamnézou evakuaci celé nemocnice. Nakráčel si totiž na ošetření se v zadku zapadlým granátem z první světové. Později se přiznal, že onen předmět o rozměrech 20x5 centimetrů si do inkriminovaných míst zasunul sám, následuje příklad mnohých experimentátorů, kteří v nemocnici skončili s okurkami, cuketami, tenisáky a všelijakými jinými předměty . Mě na tom vlastně jen udivuje ten pokročilý věk onoho pána. Ale nakonec, lidi jsou jen tak staří, jak staří se cítí být, že ano. A když miluješ granáty, není co řešit.

Turecký vládní úřad pro náboženské záležitosti odsoudil novoroční oslavy či pořizování vánočních stromků, protože už zas někdo si myslí, že má patent na rozum, štempl na jedinou správnou cestu životem a navíc i glejt na jediného správného boha. Jako good luck, kluci turečtí. Ale jestli si myslíte, že něco takového jako váš zbytečný úřad může vzdorovat neúprosnému tlaku globalizace, pak jste marní jako slovy Karla Kryla „zaskřípění klíče, jak bez násady rýče, jak polovina míče.“ Nebo hlasem zcela současným, jste marní a zbyteční asi tak jako prezidentský kandidát Bašta.

No a to je pro dnešek všechno. Příště vás čeká souhrn celého roku, tak se máte na co těšit!