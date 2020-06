Kdo vykrádá domy nedaleko Prahy? Záhada trvá, dosavadní verze se nepotvrdila

Představa velkého organizovaného gangu, který se zaměřuje na rodinné domy kolem metropole, je tak podle Krejčího zřejmě mylná. "Do současné doby se nepodařilo u žádného případu prokázat, že jej spáchala organizovaná skupina. To je aktuální závěr," uvedl. Přesto policisté verzi o organizované skupině ještě neopouštějí. "S tou verzí stále pracujeme, ale zatím se nemám nepodařilo prokázat takové skutečnosti, které by to mohly potvrdit," uvedl Krejčí.

Kriminalisté naposledy zadrželi v polovině května dva mladé Ukrajince, kteří se podle nich od loňského srpna do letošního ledna vloupali nejméně do 11 rodinných domů ve Středočeském a Pardubickém kraji a na Vysočině. "Tato trestná činnost nezná hranic, není to otázka soustředění do jedné lokality, ale probíhá to v rámci celé republiky," uvedl ředitel krajské policie Václav Kučera.

V šesti případech zloději kradli na území středních Čech, zejména v Říčanech u Prahy. Měli ještě komplice, který už je ve vazbě pro jinou trestnou činnost. Zajímaly je především peníze, šperky, luxusní oblečení, parfémy a elektronářadí. Podle kriminalistů způsobili škodu přes 1,5 milionu korun, za což jim hrozí až osm let vězení.

Počty případů vykradených domů se začaly zvyšovat loni v září především na jih od Prahy, což zahrnuje část okresů Praha-východ a Praha-západ. Kučera uvedl, že v kraji bylo letos zaznamenáno 244 vloupání do rodinných domů, z toho 70 případů bylo objasněno a policie má 71 podezřelých.

Středočeská policie i speciálně vytvořený tým řešily, do jaké míry jsou si případy podobné a zda v nich nelze spatřovat sériovost, tedy že je mohl spáchat jeden pachatel či skupina pachatelů. Policie v minulosti oznámila, že jde o zkušené zloděje, kteří se pohybují rychle a jsou sportovně zdatní. Vloupání podle dřívějších informací většinou předchází vypáčení francouzských oken a účastní se jich několik pachatelů.