33 tisíc krádeží v obchodech ročně. Jejich počet dvojnásobně vzrostl

Jen před nějakou krátkou dobou jsem se tu v komentáři zamýšlel nad tím, proč si v Česku stěžujeme na drahé potraviny, když podle všech stran, které do toho mají co mluvit, mohou za vysoké ceny „ti druzí“. Když bych chtěl odbýt hodně citlivé téma jednoduchou zkratkou, řekl bych, že Češi jsou národem, který si pořád na něco stěžuje, i když vůbec nemusí. Bylo by to ale příliš lehké. Ono se totiž mezitím objevilo dost dalších informací, které obraz vysokých cen v tuzemsku zase o něco lépe a jasněji vykreslují.