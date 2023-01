Policie vyšetřuje napadení mezi manželi v Nučicích, oba jsou vážně zranění v nemocnici

Záchranáři vyjížděli do rodinného domu v neděli před 21:30 k ženě, která měla vážná poranění na hrudníku a krku. "Záchranáři ji museli zaintubovat, napojit na umělou plicní ventilaci a po poskytnutí intenzivní lékařské péče ji letecky transportovali do motolské nemocnice," uvedla Nováková. Středně těžce zraněn byl i muž, kterého převezli po prvotním ošetření do pražské vinohradské nemocnice.

Oba zranění jsou podle Suchánkové nadále v život ohrožujícím stavu. "Podle všeho měla sedmapadesátiletá žena napadnout nožem svého pětašedesátiletého muže a poté se zřejmě sama pokusila o sebevraždu," popsala policejní mluvčí.

Okolnosti případu nyní vyšetřují kriminalisté. Zraněné vyslechnou, jakmile to jejich stav a lékaři dovolí. Za pokus o vraždu může v případě prokázání viny a odsouzení padnout trest i přes deset let vězení, o konkrétní výši trestu rozhodne soud.