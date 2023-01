Policisté budou mít v kauze Dozimetr spolupracujícího obviněného

Do důležitého čtvrtfinálového zápasu se v rámci MS v hokeji hráčů do 20 let v kanadském Halifaxu naladili čeští junioři vysokou výhrou nad Německem. Nejen díky vlastní výhře 8:1, ale také díky výhře Kanady nad Švédskem, svěřenci kouče Radima Rulíka postoupili do čtvrtfinále z prvního místa své skupiny a v pondělí od 19:30 středoevropského času si tak zahrají se Švýcarskem.