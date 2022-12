Muž měl na Nymbursku napadat rodinu a se sekerou zaútočit na policisty. Ti ho postřelili

Kriminalita v Česku se letos zvýšila. Zatímco loni policisté evidovali od začátku ledna do konce listopadu 142.492 trestných činů, letos to bylo 170.096 trestných činů. Vyplývá to z policejních statistik. Počet je ale nižší než za stejné období roku 2019, kdy policie registrovala přes 185.000 skutků. V následujícím roce vypukla pandemie nemoci covid-19, na poklesu kriminality v letech 2020 a 2021 se tak mohla podílet například protikoronavirová opatření nebo i nižší počet turistů v zemi.