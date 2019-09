Sourozenci zameškali ve škole 600 hodin. Matka nepoučitelná, jednou už odsouzená byla

Podle počtu zmeškaných hodin děti do školy téměř nechodily. "Když už děti do školy přišly, nebyly připraveny do vyučování, neměly napsané úkoly, nenosily školní pomůcky a jejich matka nedbala na jejich dostatečnou osobní hygienu," uvedla mluvčí.

Matka byla kvůli tomu předvolaná před výchovnou komisi, která ji poučila o povinnosti školní docházky dětí. Podle policie se ale nic nezměnilo a žena byla obviněna z ohrožování výchovy dítěte. Za stejný čin byla podle Neubauerové pravomocně odsouzena již v uplynulých třech letech. Nyní jí hrozí až pět let vězení.

Podobných případů policie vyšetřuje v Olomouckém kraji několik do roka. Například letos na jaře přerovští policisté obvinili z ohrožování výchovy dítěte babičku dvanáctileté dívky, která od začátku školního roku zameškala 460 vyučovacích hodin. Mezi dosavadní největší záškoláky patří dívka z Olomoucka, která coby devítiletá od listopadu 2015 do května 2016 zameškala 660 vyučovacích hodin.

V pomyslné statistice podle informací ČTK zatím vede chlapec z Prostějovska, jehož rodiče policisté obvinili z ohrožování výchovy dítěte o 2,5 roku dříve. Tehdy ve školním roce zameškal 894 vyučovacích hodin.