Ukrajinec chtěl petardou vraždit, míní policie. Případ z Plzeňska překvalifikovala

Izraelci mohou padnout do pasti. Plánovaná pozemní invaze do Pásma Gazy v reakci na masivní útok Hamásu může být přesně to, co palestinští extremisté chtějí: dostat Izrael do dlouhé a nákladné, pouliční války. Roli v takovém plánu může hrát i Teherán.