Vražda starosty Myslinky objasněna. Podezřelí usilovali o dědictví poškozeného

Případ začal 4. října, kdy byl na lesní cestě u Benešovic nalezen ohořelý osobní automobil, přičemž v zavazadlovém prostoru se nacházelo ohořelé torzo těla. Patřilo jednapadesátiletému muži, který předchozího dne odjel na pracovní cestu do Prahy a následně se po něm slehla zem. Bylo proto vyhlášeno pátrání.

Kauzy se ujali plzeňští a pražští kriminalisté, kteří vyhodnocovali důkazy včetně zajištěných stop či kamerových záznamů. Díky tomu se jim podařilo ustanovit podezřelé.

Ve středu 18. října byli zásahovými jednotkami v Praze a Kralupech nad Vltavou zadrženi dva muži a jedna žena. Policie s nimi zahájila trestní stíhání, přičemž je obvinila ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda.

"Toho se měli dopustit tím, že po předchozí společné domluvě poškozeného vylákali do bytu v Praze, kde ho brutálně napadli a způsobili mu zranění, v důsledku kterých na místě zemřel. Tělo poté naložili do osobního automobilu, se kterým odjeli do lesního porostu na Tachovsku, kde vozidlo i s tělem zapálili," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Podle kriminalistů bylo motivem činu získání finančního profitu z následného dědictví po poškozeném. Policie se obrátila na státního zástupce s návrhem na vzetí obviněných do vazby.