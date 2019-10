Karel Gott navždy odešel. Vondráčková mu vzdala hold, truchlí i rapper Bushido

Karel Gott s Vondráčkovou nazpíval několik duetů a absolvoval stovky společných koncertů, dvakrát vystupovali v newyorské Carnegie Hall. Vondráčková i Gott mají mnoho příznivců v Německu, kde se oba dočkali oficiálního ocenění.

"Ta zpráva pro mne byla dnes ráno opravdu bolestivá. Dovedu se vžít do situace celé jeho rodiny - jak Ivanky, tak holčiček, které s ním neustále byly. Pro všechny lidi u nás i v zahraničí je to velká ztráta. Ztráta báječného člověka, vynikajícího zpěváka a kolegy. Já na něj vzpomínám a budu vzpomínat s láskou. Byl to velmi hodný, citlivý člověk, vždy ochoten pomoci komukoliv, kdo byl v nesnázích. Je mi to velmi líto. Vzpomínám na všechna naše společná vystoupení, ať to byly koncerty, televizní pořady... Bude mi velmi chybět!" napsala Vondráčková ve svém prohlášení zaslaném ČTK.

Vondráčková s Gottem společně vystupovala již od 60. let. Nazpívali spolu mimo jiné duety Song hrál nám ten ďábel saxofon (The Last Night Of The World) z muzikálu Miss Saigon, S láskou, Jen pár večerů nebo Tak jdem, tak pojď.

zdroj: YouTube

V knize nazvaná Náš Karel!, ve které před Gottovými osmdesátými narozeninami společně dalšími osobnostmi vzpomínala na nejpopulárnějšího tuzemského zpěváka také Vondráčková. Při té příležitosti uvedla, že radila jeho budoucí manželce Ivaně vhodnou taktikou, kterak dovést Gotta k oltáři.

Vondráčková letos v Berlíně obdržela cenu Smago Award za celoživotní přínos německé populární hudbě. Gott se v Německu velkého ocenění dočkal předloni, kdy v Lipsku převzal mediální cenu Zlatá slepice za celoživotní dílo.

Odešel úžasný člověk, napsal po smrti Karla Gotta německý rapper Bushido, který s ním nahrál skladbu Být stále mlád (Für immer jung). Na úterní úmrtí českého zpěváka, kterému bylo 80 let, reagují i další němečtí umělci.

zdroj: YouTube

"Dnes odešel úžasný člověk. Moje soustrast všem pozůstalým," napsal jedenačtyřicetiletý rapper na instagramu, kde také připojil svou fotografii s Gottem. "Milý Karle, pozdrav od nás, prosím, moji mámu. Chybí nám," podotkl také Bushido.

Kvůli úmrtí "milého kolegy" truchlí i německý zpěvák a moderátor Gunther Emmerlich, který se s Gottem znal už z dob východního Německa. "Jen málo lidí mělo tak světovou kariéru jako on. Kdo z východního bloku to dotáhl až do Las Vegas?" řekl.

Jako na velkou hvězdu bez manýr vzpomíná na plzeňského rodáka další německý zpěvák Wolfgang Lippert. "Jeho smrt mnou hluboce otřásla, i když jsme všichni věděli, jak moc byl nemocný," sdělil listu Bild.