Koller, Mirai a další osobnosti české kultury pomáhají Ukrajině

I známé osobnosti kultury se snaží pomoci Ukrajině. V neděli ty, kteří dobře znají Davida Kollera, nepřekvapilo jeho sdělení na sociálních sítích: "Situace je natolik vážná, že jsem nevydržel sedět doma. Půjčili jsme si se ženou dodávku a jedeme na hranice pomoct lidem, kteří utíkají před Putinovým peklem."

Zpěvák a člen skupiny Lucie vyrazil na slovensko-ukrajinské hranice, aby pomohl potřebným. Připojil se tak k mnoha dalším lidem, kteří pomáhají obyvatelům okupované Ukrajiny. Spolu s koordinátorem pomáhají, jak jen se dá. Cestou nakoupili a dovezli s sebou i několik potřebných věcí, a to hlavně pro ty nejmenší.

„Vezeme věci pro malé děti. Jejich matky, které kojily, přišly ze stresu o mléko. Takže vezeme zásoby pro ty nejmenší děti. Plenky, toaletní potřeby, mléko nebo flašky”. Na hranicích ve Vyšném Nemeckém odevzdali nákup a čekají na možnost odvozu potřebných do Česka.

"Jsme na hranici, nákup odevzdán. Nyní čekáme, zda nám budou přiděleni lidé na odvoz do Česka. Moc děkujeme všem, kteří nám na nákup přispěli. Je vás nakonec opravdu mnoho. Vše spočítáme a dáme vám vědět, které pomáhající organizaci věnujeme zbytek peněz. Ještě jednou díky!" uvedl zpěvák na svůj profil.

Podobně v sobotu zareagoval i frontman skupiny Rybičky 48 Jakub Ryba.

I on se snaží pomoci. Podobně jako Koller usiluje o materiální pomoc na hranicích s Ukrajinou. Na svém profilu nikoho nešetřil a upřímně se vyjádřil. "Jsem rád jaký hudební scény jsme součástí. Jenom za dnešek mám info o vice jak deseti kapelách a interpretech, kteří s kapelní dodávkou jedou na ukrajinský hranice a zpět s lidma, který chtějí do ČR. Naše dodávky tam míří v půlce týdne Vy, co jste se ještě nepřidali, budete mít spousty možností..."

Kapele Mirai také není osud lidí na Ukrajině lhostejný a nabídla možnost ubytování ve Frýdku-Místku. Reakce fanoušků jsou vesměs jednotné. Zvedla se tak pomyslná lavina souznění, pomoci a to je dobře. Kultura zkrátka žije! Plánované koncerty podpory to jen potvrzují.