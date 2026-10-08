Nobelovu cenu za literaturu získala kanadská básnířka a esejistka Anne Carsonová

Libor Novák

8. října 2026 16:01

Vyhlašování laureátů Nobelovy ceny za literaturu
Vyhlašování laureátů Nobelovy ceny za literaturu Foto: Nobel Prize

Prestižní Nobelovu cenu za literaturu pro rok 2026 získala kanadská básnířka a esejistka Anne Carsonová. Oznámila to Švédská akademie ve Stockholmu s tím, že autorku oceňuje za její odvážné a vynalézavé dílo, které v hravém dialogu s antickou tradicí vytváří nové formy současné literatury. Šestasedmdesátiletá autorka známá žánrově nezařaditelnými texty se tak stala teprve devatenáctou ženou v historii, která toto nejvýznamnější světové literární ocenění získala.

Stálá tajemnice Švédské akademie Ingrid Carlbergová uvedla, že kanadské autorce radostnou zprávu oznámila telefonicky krátce před oficiálním vyhlášením. Carsonová se v daný moment nacházela na Islandu, kde podle svých slov poslouchala vítr. Carlbergová potvrdila, že oceněná spisovatelka byla zprávou zaskočená, avšak nesmírně potěšená. Spolu s prestižním titulem a diplomem získá kanadská autorka také finanční odměnu ve výši dvanácti milionů švédských korun.

Anne Carsonová se narodila v Torontu v roce 1950 a vedle literární tvorby se dlouhodobě věnuje akademické dráze jako profesorka klasických jazyků a literatury na předních univerzitách, mimo jiné na Princetonu, New York University či McGillově univerzitě v Montrealu. Ve své tvorbě se pohybuje s neobyčejnou lehkostí na rozhraní poezie, prózy a překladu, přičemž čerpá zejména z mytologie a literatury starověkého Řecka. Vstupní branou do světa literatury se pro ni stala odborně-esejistická kniha Eros the Bittersweet z roku 1986, v níž spojila literární kritiku s analýzou lidské touhy a antické tradice.

Mezi její vůbec nejznámější díla patří veršovaný román Autobiografie červené z roku 1998, inspirovaný dochovanými fragmenty básníka Stésichora. Carsonová v něm přetvořila mýtus o červeném křídlatém netvoru Géryonovi do příběhu dospívajícího chlapce v moderním světě. V roce 2001 se stala první ženou, která získala prestižní cenu T. S. Eliota za sbírku Krása manžela. Její avantgardní přístup k literatuře dokládá například i kniha Nox z roku 2010, jež vyšla v podobě skládací krabice s reprodukcí osobního zápisníku vytvořeného po smrti jejího bratra. K tvorbě Carsonové se obdivně vyjadřovala i řada světových autorů včetně Susan Sontagové.

Předseda Nobelova výboru pro literaturu Anders Olsson ocenil Carsonovou za to, že dokázala prolomit hranice tradiční lyrické poezie vázané na vyprávějící subjekt. Její metoda psaní podle něj vede k hravým a ironickým dělům, která se pohybují nejen mezi klasickou a moderní poezí, ale i mezi různými žánry a uměleckými druhy. Švédská akademie ve zdůvodnění zdůraznila, že středobodem autorčiny tvorby je průnik mezi filologickou posedlostí slovy a básnickou touhou po hledání nových významů, kde etymologie slouží jako výchozí bod každého díla.

Při dotazech na neustálé střídání literárních forem Carsonová v minulosti s nadsázkou zmiňovala neklid a potřebu vyzkoušet stále nové žánry. Otevřeně přiznávala i rizika spojená se svým experimentálním stylem, kdy se texty mohou stát pro čtenáře příliš neobvyklými nebo sklouznout k parodii sebe sama. V osobním životě si spisovatelka pečlivě chrání své soukromí, přesto v srpnu 2024 ve svém příspěvku pro časopis London Review of Books veřejně odhalila, že jí byla diagnostikována Parkinsonova choroba.

Nobelova cena za literaturu se udílí od roku 1901 a mezi její nedávné držitele patří například francouzská autorka Annie Ernauxová, americký písničkář Bob Dylan či maďarský spisovatel László Krasznahorkai, který ocenění převzal v loňském roce. Přestože vyhlášení výsledků probíhá tradičně na počátku října, oficiální předání medaile a diplomu proběhne během slavnostního ceremoniálu ve Stockholmu v prosinci.

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Zdroj: Libor Novák

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