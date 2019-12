Britský umělec navrhl hotelový pokoj, skoro se v něm nedá bydlet

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Asi málokdo by se dobrovolně ubytoval v hotelovém pokoji, kde se skoro nedá vlézt do postele, kde se nezavírají dveře od záchodu a kde zhasnutí světla trvá celé věky. Britský umělec Christopher Samuel ale právě takový pokoj navrhl pro nově otevřený designový hotel Art B&B v Blackpoolu a to, aby pobyt v něm byl co nejméně pohodlný, byl jeho záměr.