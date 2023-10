Harry a Meghan si musí obhájit spolupráci s Netflixem. Miliony prý dostávají za nic

Harryho manželka Meghan působila ve filmovém a televizním průmyslu, roky patřila k hvězdám seriálu Suits. Nepochybně tedy zná tvůrce, kteří si neváhají střílet i ze slavných osobností. Mezi takové patří Seth McFarlane se svým animovaným seriálem Family Guy (Griffinovi).

Britská média v čele s The Independent si všimla, že scénáristé v nejnovější epizodě zpochybňují pracovitost páru v souvislosti s lukrativní spoluprací s jednou z velkých globálních streamovacích platforem. "Pane, vaše miliony od Netflixu za... nikdo neví co," říká komorník ve scéně svému slavnému nadřízenému.

Harry a Meghan v nejnovější epizodě Griffinových.

Fakta ale hovoří jasně. Dvojice už pro platformu připravila dvě dokumentární série Harry & Meghan a Heart of Invictus. Nedávno navíc zakoupila práva ke zfilmování bestselleru Meet me at the Lake (Potkáme se u jezera) spisovatelky Carley Fortune.

Po letošním ukončení pracovního vztahu mezi hvězdným párem a Spotify se sice objevily pochybnosti o pokračování spolupráce s Netflixem. Zástupce streamovací platformy však na konci června sdělil, že ta si váží partnerství s firmou Harryho a Meghan.

Zároveň ale deník The Sun před časem napsal, že streamovací gigant řeší, zdali hvězdnému páru vyplatí druhou polovinu lukrativního kontraktu ve výši 81 milionů liber. List s odvoláním na svůj zdroj z filmového průmyslu uvedl, že princ a jeho žena dostanou zbývajících 40 milionů jen za předpokladu, že vytvoří obsah, o který bude opravdový zájem.