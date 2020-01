Jak donutit lidi, aby se nepřejídali? Vědci navrhují neotřelou metodu

Sotva otevřeme balíček smažených brambůrků, skončí jejich 200 kalorií v našem břiše. Asi bychom si to dvakrát rozmysleli, kdybychom věděli, že k jejich spálení je zapotřebí například 20 minut běhu. Kdyby bylo na etiketách přímo uvedeno, kolik fyzické aktivity je třeba ke spálení kalorií obsažených v potravině, vedlo by nás to i k tomu, že bychom si vybírali zdravější potraviny. Potvrzuje to studie publikovaná v Journal of Epidemiology & Community Health.

Tradiční systém etiket, na nichž se uvádí kalorický a nutriční obsah potraviny, je spíše složitý. Přináší příliš mnoho informací, aby mohl reálně ovlivnit naši volbu potravin, vysvětlují vědci. Nemá tedy dopad na šířící se epidemii obezity, která zachvátila téměř celý svět. Proto se zrodila metoda Pace, nástroj vymyšlený za tím účelem, abychom reálně změnili naše stravovací návyky, abychom věděli, že ke spálení 299 kalorií obsažených v tabulce mléčné čokolády musíme alespoň 42 minut chodit nebo 22 minut běhat. Jde o konkrétní informaci, která by nás mohla vést k tomu, abychom popřemýšleli dříve, než vložíme potravinu do nákupního košíku.

Vědci ve své nové studii analyzovali dřívější práce, aby porovnali systém etiket Pace s jinými typy etiket a vyhodnotili jejich různý dopad na nakupování a konzumaci nápojů a potravin. Soustředili se zvláště na 15 studií, jejichž výsledky ukazovaly, že systém etiket Pace aplikovaný na potravinové výrobky vede k průměrnému snížení kalorické hodnoty jednoho jídla o 65 kalorií. Tato skutečnost ukazuje, že počítáme-li se třemi hlavními jídly a dvěma svačinami za den, může být denní kalorický příjem snížen nejméně o 200 kalorií za den. Tím se také ušetří 20 minut běhu nezbytného k jejich spálení.

Jak vědci upřesňují, má jejich studie své meze. Například analyzovali spíše menší počet výzkumů a jejich teorie nebyla odzkoušena v realitě, ani v supermarketech, ani v restauracích. "Systém etiket Pace přesto ukazuje slibné možnosti, jak snížit množství kalorií a množství jídla, které konzumujeme," uvádějí vědci. Zdůrazňují, že tato prostá strategie může být snadno aplikována na etiketách potravin a nápojů, které jsou k dostání v supermarketech, restauracích a provozovnách rychlého občerstvení. Může tak přispět k prevenci a léčbě obezity.