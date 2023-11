Kde se vzal profesionální e-sport?

V češtině se občas setkáme také s pojmem elektronický sport, ovšem to jedině ve starších článcích či publikacích. Lehce zavádějící je v definici slovo „počítačových“ vzhledem k tomu, že existují hry, v nichž se soupeří prostřednictvím konzolí, tedy Xboxu a Playstation, a vždycky to tak bylo. První klání se totiž konala na arkádových automatech a konzolích Atari.

Navzdory pochybné české definici se e-sportu dostává stále většího uznání, a to i na území České republiky. První turnaje se konaly v opravdu komorní atmosféře, nyní je však lze sledovat živě v obrovských halách nebo také online. Spousta sazkových kanceláří nabízí sázení na sport a také živé přenosy. Kupříkladu společnost Betano se soustředí nejen na sporty typu fotbal a basketbal, ale dává prostor právě i e-sportu. Na své si tak přijdou fanoušci Doty 2 nebo třeba Counter-Striku.

Zrodilo se v sedmdesátkách

Deset let poté, co vznikla hra Space Invaders v roce 1962, se konal vůbec první doložený zápas mezi několika hráči, a to na Stanfordské univerzitě. Vítěz dostal roční předplatné časopisu Rolling Stones. Netrvalo dlouho a počty soutěžících vzrostly až na úctyhodných 10 000, což samozřejmě zaujalo veřejnost, a přestože v osmdesátých letech se trh musel vyhrabat z krize, jež jej téměř položila, nakonec vstal silnější než kdy jindy. Děkovat za to může japonským společnostem Nintendo a Sega, jež v lidech probudily novou vlnu zájmu o hry, a především titulu Quake, jímž inspirovaná česká hra vyšla v plné verzi celkem nedávno.

Střílečka z první osoby byla jako stvořená pro e-sport, neboť je rychlá, už ve své době byla opravdu plynulá a jednotlivé mapy dokázaly zaujmout. Díky tomu, že v 90. letech se internet začal rozšiřovat do amerických domácností, hráči, kteří Quakeu propadli a byli schopní projít mapy s obdivuhodným umem, se mohli snadno utkávat mezi sebou. Tvůrce titulu, ID Software, o tom samozřejmě věděl, a proto v roce 1997 uspořádal jeden z prvních turnajů podobného typu.

O milion dolarů

V nultých letech se stávalo stále častěji, že e-sportové turnaje měly solidní ceny pro vítěze, kupříkladu Worldwide Webgames Championship nabízel v roce 2006 1 milion dolarů. Sice se stále nejednalo o obrovské akce, zpravidla se vše odehrávalo v hernách s nejlepší dostupnou výbavou, nicméně hlavní boost pro scénu byl za dveřmi – spuštění Twitche. Tehdy se sice jednalo ještě o JustinTV, jenže kromě Jižní Korey si e-sport prozatím cestu nenašel do televize, a tak Twitch se rázem stal médiem, kde se fanoušci e-sportu soustředili. Podobným peripetiím dodnes čelí třeba české bojové sporty, na něž si lidé musí rovnou zajít nebo se spokojit s online přenosem přes internet.

Od roku 2011 je Twitch nedílnou součástí e-sportu. Díky němu tisíce a tisíce lidí po celém světě mohou sledovat turnaje v League of Legends nebo Dotě, což přineslo e-sportu kýžený respekt. A jakmile je něco populární a získává respekt, najednou není vůbec náročné sehnat sponzory pro turnaje i pro hráče či týmy samotné. Profesionální scéně tak už vůbec nic nebránilo v růstu, jenž pokračuje dodnes, kdy se konají akce jako Riot Games‘ Worlds či Valve’s The International.

Jaká je budoucnost?

Zatímco singleplayerové hry v poslední době lehce skomírají a vycházejí kolikrát až bizarní kousky, budoucnost e-sportu je zářná. Jinak se to říct nedá, protože e-sportové turnaje jsou stále oblíbenější, a dokonce se jim dostalo uznání i v jiných sportovních odvětví. Ta na hráče dříve hleděla skrze prsty, jenže díky tomu, jaké peníze se začaly v e-sportu točit, rostla také zvědavost lidí, jak to celé vůbec funguje. Brzy tedy vyšlo najevo, co stojí za úspěchem jednotlivých týmů, a že jsou za tím hodiny a hodiny tréninku, přísně vyváženým odpočinkem a fyzickým cvičením, aby hráči vinou sezení u počítače nestrádali. Otevření zákulisí posunulo názor na esport správným směrem.