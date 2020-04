Má konzumace koření nějaký zdravotní přínos? BBC News odpovídá

Už celou věčnost je pro nás naprosto přirozené posolit si brambory a přidat kmín, opepřit maso, upíjet zázvorový čaj a přidávat chilli koření do pálivých pokrmů. Ale před časem se některé druhy koření neoficiálně dočkaly povýšení z běžné součásti kuchyně na "všeléky a superpotraviny".

Hillary Clintonová údajně během své kampaně jedla jednu chilli papričku denně, aby zahnala nemoci. Kurkuma, která se v Asii používá tisíce let, si nedávno našla cestu do kaváren po celém světě v podobě "zlatého latté" - a také do lavinovitě se šířících zpráv, podle nichž dokáže "posílit imunitní systém" a chránit před onemocněním.

Kajenský pepř - tedy mleté chilli papričky druhu paprika křovitá (Capsicum frutescens) - se zatím stále ještě nevzpamatoval ze špatné pověsti, o kterou se mu v roce 2013 postaralo zařazení do takzvané diety podle Beyoncé. Doporučovala hubnout s pomocí směsi kajenského pepře, javorového sirupu, citrónu a vody, píše BBC.

Jedním z nejznámějších a nejpoužívanějších druhů koření jsou chilli papričky. Mnoho studií posuzovalo jejich potenciální dopady na naše zdraví - ale výsledky byly jak přínosné, tak nepříznivé. Hlavní aktivní složkou chilli paprik je kapsaicin. Když je jíme, molekuly kapsaicinu reagují s receptory teploty v našem těle a vysílají signály mozku, který cítí teplo.

Některé studie se zaměřily na tezi, podle níž nám kapsaicin může pomáhat žít déle. V roce 2019 zjistila italská studie, že lidé, kteří jedli čtyřikrát týdně potravu ochucenou chilli paprikami, měli nižší riziko úmrtí než ti, kdo chilli nikdy nejedli. Vědci přitom zahrnuli i další faktory včetně kouření, cvičení a celkové kvality stravy.

V roce 2015 zkoumali vědci v Číně souvislost mezi konzumací chilli a zdravím téměř půl miliónu dospělých. Ti, kdo téměř každý den jedli pálivá jídla, měli o 14 procent nižší riziko úmrtí než ti, kdo jedli ostré potraviny méně než jednou týdně.

To ovšem neznamená, že když začnete jíst velké množství chilli papriček, ochrání to vaše zdraví. Je důležité si uvědomit, že čínská studie sledovala konzumenty sedm let. Takže pokud mají chilli papričky nějaký ochranný účinek na zdraví, pak se pravděpodobně projeví až po delším čase - ne během několika týdnů nebo měsíců.

Vědce dlouhodobě fascinuje pálení, které konzumaci chilli provází. Tento pocit je důsledkem evoluce rostliny tak, aby se ochránila před chorobami a škůdci. "Některé rostliny se vyvinuly tak, aby byly pro predátory hořké nebo pálivé. Zároveň je pro ně lepší, když jsou i toxické," uvedla Kirsten Brandtová z univerzity v britském Newcastlu.

Ovšem to, co je jedovaté pro hmyz, má obvykle mnohem menší toxický účinek na člověka. A funguje to i opačně. Pokud tedy nějaké koření obsahuje složku, která by mohla mít přínosné účinky, obvykle jí nezkonzumujeme dost, aby představovala nějaký rozdíl.

Vezměme si například polyfenoly, což jsou látky obsažené v mnoha rostlinách, jimž je připisován protizánětlivý účinek. Zdravotní přínosy koření jsou částečně spojovány právě s vysokým množstvím polyfenolů. Ovšem shrnutí dostupného výzkumu v roce 2014 došlo k závěru, že zatím není jasné, zda omezené množství, které z potravy získáváme, má nějaký zdravotní účinek.

Další oblíbené koření, kterému jsou široce připisované přínosné účinky na lidské zdraví, je kurkuma - díky obsaženému kurkuminu. Tato látka je běžně používána v alternativní medicíně k léčbě zánětů, stresu a mnoha dalších potíží. Jednoznačné důkazy o přínosu kurkumy ale chybějí. Řada laboratorních studií zjistila, že kurkumin má protirakovinné účinky. Ale laboratorní prostředí je velmi odlišné od lidského těla. Kurkumin se špatně rozpouští ve vodě, což znamená, že ho tělo nemůže správně využít z kurkumy, kterou konzumujeme.