Co bude s Pásmem Gazy dál? Hamás dohodu odsouhlasil, teď záleží na Izraeli

Podle AFP se Hamás rozhodl směřovat svou delegaci do Dohy poté, co Izrael odmítl návrh zprostředkovatele a vznášel námitky k několika klíčovým bodům.

Ve svém prohlášení Hamás potvrdil svůj původní návrh a sdělil, že "míč je nyní úplně na straně Izraele".

Egyptská zpravodajská stanice al-Kahíra, spojená s egyptskou vládou, informovala, že po dvoudenních jednáních opouštějí zástupci obou stran Káhiru s cílem finalizovat dohodu o příměří v sedmiměsíční válce v Pásmu Gazy.

Egypt a další zprostředkovatelé, včetně Kataru a Spojených států, pokračují ve snaze sblížit postoje obou stran, uvedl egyptský zpravodajský portál s odkazem na vysokého egyptského činitele.

Hamás v předchozích dnech přijal návrh na příměří předložený zprostředkovateli. Podle tohoto návrhu by izraelské jednotky opustily Pásmo Gazy, Palestinci by se mohli vrátit domů a došlo by k výměně rukojmích za palestinské vězně v Izraeli s cílem dosáhnout trvalého příměří.

Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua návrh označila za nerealistický s ohledem na základní požadavky Izraele, avšak prohlásila, že vyjednavači budou i nadále jednat v Káhiře.

Podle AFP Izrael odmítá trvalé příměří a trvá na dokončení své mise, která spočívá v oslabení Hamásu natolik, aby nepředstavoval hrozbu pro židovský stát.

Návrh dohody o příměří v pásmu Gazy, s níž souhlasilo palestinské hnutí Hamás, má tři fáze a každá trvá 42 dní. Uvedl to v pondělí vysoce postavený představitel Hamásu Chalíl Hajjá v rozhovoru pro katarskou televizi Al-Džazíra, píše agentura Reuters.

Hajjá prozradil, že druhá fáze dohody předpokládá úplné stažení izraelské armády z Pásma Gazy. S návrhem dohody, kterou představili zprostředkovatelé z Kataru a Egyptu, v pondělí souhlasil politický vůdce Hamásu Ismáíl Haníja. Nejmenovaný izraelský představitel naznačil, že tento " zmírněný " návrh je pro Izrael nepřijatelný.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari řekl, že všechny návrhy jednání o propuštění rukojmí zadržovaných v Gaze se zkoumají s plnou vážností a souběžně pokračují operace izraelské armády na územích kontrolovaných Hamásem.

O souhlasu Hamásu s návrhem dohody o příměří budou Spojené státy v nejbližších hodinách jednat se spojenci na Blízkém východě, informoval mluvčí amerického ministerstva zahraničních věcí Matthew Miller.

Hamas souhlasil s návrhem na příměří v Pásmu Gazy poté, co izraelská armáda v pondělí ráno vyzvala desetitisíce Palestinců ve městě Rafah, aby se dočasně přesunuli do Izraelem vyhlášené rozšířené humanitární zóny. Média to označila za možnou přípravu na dlouho očekávanou invazi do Rafahu, který Izrael považuje za poslední baštu hnutí Hamás v Pásmu Gazy.