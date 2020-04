Opravdu káva škodí zdraví? Nová studie popírá zažité představy

Profesor Dag Thelle z University of Gothenburg ve Švédsku před 30 lety představil studii, která informovala o riziku pití kávy a zvýšení celkového cholesterolu v krvi. Cholesterol je součástí každé buňky v lidském těle a je důležitou stavební jednotkou nervů, mozkových buněk a některých hormonů, ale nesmí ho být nadbytek.

Cholesterol můžeme rozdělit na dva typy HDL a LDL. První typ nám pomáhá dopravovat cholesterol z krve do jater, a tak chrání cévy před jeho usazováním, zatímco LDL způsobuje usazování nadbytečného cholesterolu ve stěnách cév, který způsobí srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici.

Zjištění, že káva zvyšuje LDL cholesterol, bylo natolik významné, že vědci ve své studii uvedli, že pití kávy může mít nepříznivý dopad na zdraví a dlouhověkost. Studie byla hlouběji prozkoumána a vědci byli schopni určit, jaké látky v kávě způsobují zvýšení LDL cholesterolu v krvi. Bylo zjištěno, že filtr pomáhá odstranit až třikrát více škodlivých látek obsažených v kávě.

Skutečný dopad nefiltrované kávy ve srovnání s kávou připravenou pomocí filtru ale není přesný, a to z jednoduchého důvodu. Vědci nechtěli provést studii, která by povzbuzovala dobrovolníky ke konzumaci a nechtěli je vystavovat zdravotním rizikům. Studie probíhala od roku 1985 do roku 2003 a sledovala návyky 508 747 milovníků kávy.

Účastníci průzkumu uváděli, kolik kávy vypijí a jak si ji připravují a výsledky byly porovnány s životním stylem jedince a se zdravotním stavem. Během studie, která probíhala dvacet let zemřelo 46 341 dobrovolníků z toho 12 621 úmrtí bylo způsobeno srdečními chorobami a 6 202 zemřelo na infarkt. Dokonce studie uvádí, že pití kávy, která byla připravena pomocí filtru snížila úmrtí až o 20 % v porovnání s lidmi, kteří kávu nepijí vůbec.

Největší počet úmrtí na kardiovaskulární onemocnění studie zaznamenala u mužů nad 60 let. Podle Thella je to spíše proto, že straší muži nejsou ochotni změnit své zvyky. „Věříme, že některé ženy a mladší muži přešli na filtrovanou kávu, čímž se snížila úmrtnost na srdeční choroby, zatímco starší muži nebyli ochotni změnit své návyky,“ dodal Thelle.

Thelle je přesvědčen, že zjištění provedené výzkumem jsou přesvědčivým důkazem o spojení srdečních chorob a přípravou kávy, ale zároveň zdůraznil, že jsou závěry obsažené ve studii založeny pouze na datech z průzkumu.