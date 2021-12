Tajemství dolaru: Věděli jste, že název nejslavnější světové měny má svůj původ u nás?

Zatímco na evropském kontinentě, především v rámci Evropské unie, se setkáváme s nadregionální měnou v podobě Eura, ale také s řadou regionálních platidel, včetně naší české Koruny, na americkém kontinentě a obecně ve světě vládne jiná měna – dolar.

Americký dolar, či také dollar, v hovorové angličtině též buck, je označovaný znakem $. Jedná se o oficiální měnu Spojených států amerických a v dalších zemích světa, které si ji nezávisle zvolily. Řada států pak má svou měnu pevně vázánu na kurz Amerického dolaru. Není divu. Americký dolar je nejpoužívanější měnou v mezinárodních transakcích, v mnoha ostatních státech je také široce používána jako bankovní rezerva.

Dolar tak najdeme jako platidlo v řadě zemí na americkém kontinentě, například v Kanadě, v Panamě či v Belize, ale také v Austrálii, v asijském Hongkongu a na Tchaj-wanu či v africkém Zimbabwe. V každé zemi pak nese příslušný regionální název, např. Australský dolar, Bahamský dolar apod.

Tuto světově známou a nejpoužívanější měnu má řada lidí pevně spjatou se Spojenými státy americkými, kde by lidé také často hledali počátky její historie. Ve Spojených státech byl Americký dolar zaveden 6. července roku 1785 a 2. dubna 1792 byl redefinován v rámci výnosu Mint Act. Historie tohoto platidla, jeho názvu, je však mnohem starší a možná překvapivě pochází z Evropy, ba dokonce z českých zemí.

Název dolar vznikl z historického německého jména stříbrných mincí, česky tolarů, v historii označovaných německy Thaler, dnes Taler. Konkrétně se jednalo o velkou stříbrnou minci o hmotnosti kolem 30 gramů. Raženy byly v různých obměnách v různých státech, včetně například Uherska. První taková mince byla ražena koncem 15. století v Tyrolsku ještě pod názvem Guldiner.

Tato stříbrná mince měla pro nedostatek zlata nahradit starší zlaté mince. Nový název Thaler, česky tolar,se objevuje až v 16. století. Stalo se tak díky mincím raženým v českém městě Jáchymov, německy Joachimsthaler, dříve Joachimsthal, v překladu doslova Jáchymův důl.

Tolar či Thaler byl ražen od 15. ledna 1520 jako lokální měna z jáchymovského stříbra. Mince byly původně regionálně odlišovány, proto stříbrné mince z Jáchymova nesly německé označení Joachimsthaler, zkráceně Thaler nebo Taler. S tímto zkráceným názvem přešel název do mnoha jazyků v Evropě i mimo ni.

Dodejme, že ražbu v Jáchymově neřídil panovník, ale významný a bohatý rod Šliků. Ti získali povolení k ražbě od českého sněmu 9. ledna 1520. Mince byly raženy v jáchymovské mincovně. Podle zpráv z několika zdrojů však byly tolary raženy již roku 1519. Před vydáním úředního svolení vznikaly zřejmě ve sklepech šlikovského hrádku jihozápadně od Jáchymova. Ražba těchto mincí byla zastavena na jaře roku 1528 z příkazu císaře Ferdinanda I.

To ale nic nezměnilo na šíření této měny a jejího názvu. Vedle například maďarštiny, kde se objevuje pod názvem tallér či italštiny tallero, se slovo Thaler z českého Jáchymova dostalo i do Nizozemí. Zde se jednalo (rijks)daalder nebo (rijks)daler. Odsud se také název dostal do angličtiny jako dollar, později dolar.

Nizozemský peníz byl velmi oblíbený nejen v Nizozemí, ale také v jeho koloniích. Uveďme například Nizozemskou východní Indii a především nizozemskou kolonii Nové Nizozemí, které bylo na území několika současných amerických států, například dnešního New Yorku. Odsud se postupně během 17. a 18. století tyto mince dostaly do britských kolonií, které byly zárodkem budoucích Spojených státu amerických a jejich dolaru.